Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Çin hariç negatif bir seyir izliyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve ABD ile İran arasında henüz uzlaşıya varılamamasının etkisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum küresel ekonominin istikrarını tehdit ediyor.

Yükselmeye devam eden enerji maliyetleri enflasyon ve büyüme açısından riskleri artırıyor, imalat sanayisindeki verimliliğin de azalmasına yol açıyor.

Asya tarafında enerji arzına ilişkin endişeler piyasaları baskılamaya devam ederken Çin hariç satıcılı seyir dikkati çekiyor.

- Çin'de imalat sanayi aktivitesi güç kazandı

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor.

Çin'de nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3 ile tahminleri aşarak aktivitede genişlemeye işaret etti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.

Japonya tarafında ise mart ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 1,3, yıllık bazda 1,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu veri iç talepteki hareketliliğin arttığına işaret etti. Ülkede mart ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 azalırken beklentilerin altında gerçekleşti.

- Hindistan'dan "Hürmüz" diplomasisi

Diplomatik tarafta ise Hindistan hükümeti, Hürmüz Boğazı üzerinden gemi geçişi konusunda İran ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı küresel enerji arzının olumsuz etkilenmesi sonrası Hindistan, bu ay başında 7 yıl sonra ilk kez İran'dan petrol alımlarına yeniden başladığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 59.332 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 azalışla 6.599 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.144 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,2 kayıpla 25.771 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,4 değer kaybıyla 76.430 puan seviyesinde bulunuyor.