Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin temasları ve burada yaptığı görüşmelerle ilgili jeopolitik ve bazı ekonomik konularda kayda değer bir haber akışı olmaması ve Japonya'da üretici fiyatlarında görülen sert hızlanmayla Hindistan hariç negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler, bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükselişlerin neden olduğu satış baskısına bıraktı.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklanan etkiler piyasalardaki risk iştahında kırılganlıklara işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetin Çin'de yaptığı görüşmelerde jeopolitik ve bazı ekonomik konularda kayda değer bir haber akışı olmaması Asya borsaları üzerinde satış baskısının oluşmasına neden oldu.

Görüşmelerde çip ihracat kontrollerinin ayrıntılı olarak ele alınmadığına yönelik haberler özellikle Güney Kore borsasını olumsuz etkiledi.

Japonya'da nisan ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 4,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veride mart ayına göre hızlanma görüldü. Ülkede ÜFE martta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

Söz konusu verinin ardından Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,72 ile 1995 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,12 azalışla 7.493 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,76 değer kaybıyla 61.553 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 kayıpla 4.135 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 azalışla 25.920 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 primle 75.480 puan seviyesinde bulunuyor.