Asya borsaları Orta Doğu'da çatışmaların biteceğine yönelik iyimserliklerle pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da çatışmaların sona erebileceğine yönelik iyimserlikle küresel piyasalarda alıcılı bir seyir öne çıkarken, yatırımcı güveninin yeniden tesis edilebileceğine yönelik beklentiler fiyatlamaları destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün, "İran ile savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi. İran basınındaki haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Saldırıların tekrarlanmaması güvencesiyle bu savaşı bitirmek için gerekli irademiz var." dedi.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda artan risk iştahı kendini Asya piyasalarında gösterdi.

- Güney Kore ve Japonya piyasaları güçlü yükseldi

Güney Kore ve Japonya'da ülke piyasaları Orta Doğu'daki çatışmaların sona erebileceği iyimserlikleri ve düşüşünü ikinci güne taşıyan petrol fiyatlarının etkisiyle güçlü yükseldi.

Bölgedeki yükselişlere teknoloji hisseleri öncülük ederken, alışların genele yayıldığı görüldü. Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 13, SK Hynix'in hisseleri yüzde 11 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 7,6 artış kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 12,5, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 10,7, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 8,9 ve yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri 5,5 yükselişle işlem gördü.

- Endonezyalı ve Japonyalı şirketleri arasında 22,6 milyar dolarlık yatırım taahhütleri imzalandı

Ticaret tarafında ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto başkent Tokyo'da "Endonezya-Japonya İş Forumu"nda bir araya geldi.

Bölge basınında çıkan haberlere göre Endonezya ile Japonya şirketleri arasında 22,6 milyar dolarlık yatırım taahhütleri imzalandı. İmzalanan söz konusu taahhütnamelerin enerji, yeşil ekonomi ve teknoloji işbirliği gibi alanları içerdiği bildirildi.

Takaiçi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ekonomi ve güvenlik alanlarında somut işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Japonya ve Endonezya, uzun yıllara dayanan dostane ilişkiler kurmuş stratejik ortaklardır." ifadesini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise "tehlikelerle dolu" olarak nitelendirdiği mevcut uluslararası ortamda Endonezya ve Japonya'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

- Güney Kore, önlemlerini güçlendirmeye hazırlanıyor

Jeopolitik gerilimlerin etkileri bölge ekonomilerinde takip edilmeye devam ederken, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik etkileri ile mücadelede bakanlıkları "cesur adımlar atmaya" çağırdı.

Kabine toplantısında konuşan Lee, Orta Doğu'dan enerji tedarikine ihtiyaç duyan Güney Kore'nin daha detaylı araştırma ve acil durum tedbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bakanlıklara, "kriz önleyici cesur adımlar atmaları" çağrısı yaptı.

Üre çözeltisi, helyum, alüminyum gibi önemli ham maddelerin "savaş dönemi tedarikine eş düzeyde katı şekilde" idare edilmesi talimatı veren Lee, gerekirse anayasa kapsamında acil durum ekonomi kararnamesi çıkarılabileceğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,4 yükselişle 5.479 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,3 artışla 53.773 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 3.943 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2,4 yükselişle 25.374 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 2,1 primle 73.464 puan seviyesinde bulunuyor.