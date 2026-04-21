Asya borsaları pozitif seyrediyor

Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran'ın İslamabad'da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum, küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarda görülen olumsuz tepkileri sınırladı.

Söz konusu gelişmelerle Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, bölge genelinde teknoloji sektöründeki yükselişler de dikkati çekiyor.

- Kospi endeksi rekor tazeledi

ABD-İran krizinin çözülebileceğine dair umutlar ve yarı iletken talebine yönelik iyimserlik bölge genelinde risk iştahını artırırken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor tazeledi.

Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'daki yarı iletken hisselerinde yüzde 6'yı aşan artışlar görüldü. Güney Kore piyasasında yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde arttı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 6,5, yarı iletken endüstrisi için ekipmanı üreticisi Lasertec'in hisseleri yüzde 5,7, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 3,5 kazançla işlem gördü.

- BoJ'un haftaya pas geçmesi bekleniyor

Öte yandan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Japonya'da ekonomik görünüm ve enflasyon görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faiz artırımından kaçınması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un bu ay politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Bankanın faiz artırımı için haziran ayı öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72 artışla 59.345 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 yükselişle 6.388,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 4.085 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 26.460 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükselişle 79.252 puan seviyesinde bulunuyor.