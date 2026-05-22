Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD-İran arasındaki barış umutlarının güçlenmesi ve Japonya'da enflasyonun yavaşlamasıyla pozitif seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD-İran hattındaki olumlu haber akışı yakın zamanda bölgedeki gerginliklerin sona erebileceğine yönelik umutları besledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirtti.

Analistler, bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesinin, tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verdiğini belirtti.

Asya tarafında pozitif bir seyir hakimken, Japonya'da enflasyon nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile tahminlerin altında kalırken, mart ayındaki veriye göre yavaşlama sinyali verdi.

Çekirdek enflasyon da yüzde 1,4 ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) hedefinin altında kaldı.

Orta Doğu kaynaklı enflasyon korkularıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

Ülkede enflasyonun gelecek aylarda Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının ekonomiye yansımalarıyla hızlanabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,74 yükselişle 63.375 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 artışla 7.847,71 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 4.110 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 25.650 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 değer kazancıyla 75.676 puan seviyesinde bulunuyor.