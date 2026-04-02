Asya borsaları Trump'ın İran açıklamalarının ardından negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası Orta Doğu'da gerilimin tırmanacağına yönelik endişelerin tekrar artmasıyla negatif seyrediyor.

Trump'ın ABD/İsrail-İran arasındaki savaşa dair değişen söylemleri piyasalardaki dün görülen pozitif seyrin tersine dönmesine neden oldu.

Beyaz Saray'da yaptığı "Ulusa Sesleniş"te, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendiren Trump, İran'daki askeri hedeflerini önemli ölçüde tamamladıklarını ve yakında süreci "bitireceklerini" belirterek, "Amerika'nın (İran'daki) tüm askeri hedeflerini çok kısa bir süre içinde tamamlama yolundayız ancak önümüzdeki 2-3 hafta içinde onlara çok sert bir darbe indireceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, bu saldırılarla İran'ı ait olduğu yer olan "Taş Devri'ne" geri göndereceklerini dile getirdi. Söz konusu açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı 107 doları aşarken, Asya piyasalarında satış baskısı güç kazandı.

- Teknoloji hisseleri düşüşe öncülük etti

Orta Doğu'daki çatışmalarla artan risk algısının etkisiyle bölgede satış baskısı güç kazanırken, teknoloji hisseleri bölgedeki düşüşlere öncülük ediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,8, Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 6,4 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,9 azalış kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 6,1, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 2,7 ve yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri 2,4 kayıpla işlem gördü.

- Japonya ve Fransa nadir toprak elementleri pazarında işbirliğini derinleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya düzenlediği ziyarette Akasaka Sarayı Devlet Konukevinde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü.

İki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede liderler, Çin'in nüfuzunu artırdığı bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesi taahhütlerini bildirdi. Görüşmede, Paris ve Tokyo hükümetleri arasında nadir toprak elementleri pazarında işbirliğini derinleştirmeyi ve savunma ilişkilerine rehberlik edecek bir "yol haritaları" imzalandı. Liderler, yapay zeka işbirliğine yönelik yüksek düzeyli diyalog mekanizması kurulması, nükleer enerji, uzay ve siber alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Takaiçi, Orta Doğu'daki gerilimleri azaltma çabalarını desteklemek için Japonya ve Fransa'nın yakın iletişimini sürdüreceğini bildirdi. Fransa'yı "değer ve ilkeleri paylaşan özel ortak" olarak nitelendiren Takaiçi, bu ülkenin aynı zamanda Pasifik Okyanusu'nda toprakları bulunan bir Hint-Pasifik ülkesi olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,5 düşüşle 5.234 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 azalışla 52.449 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 3.913 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 kayıpla 24.962 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,8 düşüşle 71.853 puan seviyesinde bulunuyor.