Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da yükselme eğilimindeki jeopolitik tansiyon ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerle risk iştahı azaldı.

ABD'de seçim gündemi ısınmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri baskıyı artırabileceği endişeleri, piyasalarda olası bir çatışmanın yeniden fiyatlanmasına yol açıyor.

Öte yandan, yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler derinleşirken, bu kaygılar küresel ölçekte yarı iletken şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Fransa'daki olaylar ve artan petrol fiyatları da Avrupa tarafında risk iştahını törpülüyor.

Fransa'daki sokak olaylarının mali disiplini tehlikeye sokmasıyla tahvil piyasalarında yaşanan sert hareketlilik sürerken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca 2013 yılından bu yana ilk kez Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi oranı, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi oranını geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 azalışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.715 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 25.280 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 49.486 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.790 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 18.946 puan seviyesinde bulunuyor.