Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağı beklentileri sürse de yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 616,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.576 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.189 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 48.187 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.283 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 18.097 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmelerden olumlu sonuç alınabileceğine dair iyimserlik korunurken, yatırımcıların sürece ilişkin daha fazla netlik arayışı ve hafta sonu boyunca gelebilecek haber akışına karşı temkinli duruşu risk iştahını sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, İran ile anlaşma yapmaya da çok yakın olduklarını söyledi.

Analistler, piyasalarda zayıf da olsa "barış" fiyatlamalarının devam ettiğini, ancak nükleer program, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması gibi başlıklarda süregelen belirsizliklerin kısa vadede ortadan kalkmasının zor olduğunu ifade etti.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.