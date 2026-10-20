Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Fransa'da artarak devam eden ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan şiddetli protestoların etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 azalışla 636,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 10.734 puanda işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,66 düşüşle 25.150 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,59 azalışla 48.803 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 kayıpla 7.845 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 azalışla 19.024 puanda bulunuyor.

Fransa'da şiddetlenen olayların bazı Avrupa ülkelerine de yayılması bölge piyasalarında risk algısını yükseltti. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, şiddet ve yağmalama sahnelerinin yaşandığı gösterilerin ardından dün, valilere ülkedeki bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatını verdi.

İtalya'da ise kamyon ve tır şoförlerinin, artan akaryakıt fiyatları sebebiyle güney bölgelerindeki yol ve liman girişlerini kapatarak gerçekleştirdikleri protestoların yayılmaya başladığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayların kaynağının göçmenler olduğunu savunarak, "Fransa'daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa’da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil." dedi.

Bölgede şiddet olayları giderek artarken, söz konusu eylemlerin ekonomik boyutuna ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürüyor. Fransa’da hükümet, 17 Eylül’de sokağa inen "Sarı Yelekliler"in eylemlerinde zarar gören kamu malları ve binalarının yeniden inşası için yerel yönetimlere destek amacıyla "özel fon" oluşturulacağını açıkladı.

Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puan artışla yüzde 4,94'e çıkarken, aynı vadedeki Fransa-Almanya tahvil faiz farkı 148 baz puana yükseldi. Devam eden risklere rağmen avro, dolar karşısında toparlanma eğilimini koruyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1234 seviyesinde bulunuyor.