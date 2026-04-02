Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası Orta Doğu'da gerilimin tırmanacağına yönelik endişelerin tekrar artmasıyla negatif seyrediyor.

Trump'ın ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dair değişen söylemleri piyasalardaki dün görülen pozitif seyrin tersine dönmesine neden oldu.

Trump, Beyaz Saray'daki Ulusa Sesleniş konuşmasında, İran'daki askeri hedeflerini önemli ölçüde tamamladıklarını ve yakında süreci bitireceklerini belirterek, "Amerika'nın (İran'daki) tüm askeri hedeflerini çok kısa bir süre içinde tamamlama yolundayız ancak önümüzdeki 2-3 hafta içinde onlara çok sert bir darbe indireceğiz." dedi. Trump, "bu saldırılarla İran'ı ait olduğu yer olan taş devrine geri göndereceklerini" söyledi.

Söz konusu açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı 107 doları aşarken, Avrupa piyasaları güne satıcılı başladı.

Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 590,3 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 10.291 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 22.955 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 45.121 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.882 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 azalışla 17.307 puanda bulunuyor.

- AB, dondurulmuş Rus varlıklarının gelirini Ukrayna'ya verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerinden elde edilen 1,4 milyar avronun Ukrayna'ya verileceğini bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kaynağın Ukrayna devletini ayakta tutmak için kullanılacağını belirtti.

AB Komisyonu'nun konuya ilişkin açıklamasında ise Birliğin, dün Rusya Merkez Bankasına ait ve AB yaptırımları kapsamında dondurulmuş varlıkların nakit bakiyelerinin faizinden elde edilen 1,4 milyar avroluk geliri teslim aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu tutarın 2025'in ikinci yarısında biriken gelirleri kapsadığına işaret edilen açıklamada, nakit bakiyelerden doğan faizin Rusya'ya ait sayılmadığı anımsatıldı. Savaşın başlangıcından bu yana AB ve üye ülkeler, Ukrayna'ya 69,7 milyar avrosu askeri olmak üzere toplam 194,9 milyar avro destek sağladı.

- Fransa'dan sert NATO mesajı

Öte yandan, Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, NATO'nun Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka aykırı bir operasyon yürütmek için oluşturulmadığını ifade etti.

Rufo, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, NATO'ya yönelik değerlendirmelerde bulundu. NATO'nun sağlam bir ittifak olduğunu söyleyen Rufo, savaşın Avrupa kıtasına yeniden gelmesine rağmen İttifak'ın birliğinin korunduğunu belirtti. Rufo, Rusya'nın savaş hedefleri arasında AB ve NATO bünyesinde bölünmeler oluşturmanın bulunduğunu savunarak, buna karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

NATO'nun 5. maddesinin herkesi koruduğunu ifade eden Rufo, "Birisi diğerini korumuyor. Bu ortak, buna ortak savunma ve aynı zamanda ortak caydırıcılık deniyor." şeklinde konuştu. Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile enerji fiyatlarının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.