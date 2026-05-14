Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde ABD-İran arasında kalıcı barış için olumlu aşama kaydedilebileceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin küresel piyasalardaki risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de 1. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Önceki çeyreklik dönemdeki ekonomik büyüme yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 1 olmuştu.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 613 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.330 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazancıyla 24.370 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 49.763 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 8.052 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kazançla 17.778 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirtti.