Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? (16-23 Ekim 2026)

BIST 100 endeksi, en düşük 10.707,18 puanı ve en yüksek 11.806,76 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının y��zde 5,16 altında 11.116,99 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,18 azalışla 6 bin 370 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,34 düşüşle 41 bin 880 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 887 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,37 azalışla 10 bin 520 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 49,7060 liraya, avro yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,90, emeklilik fonları yüzde 2,25 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.