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Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? (9-16 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,05, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,93 değer kazandı.

17.10.2026 10:29:210
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Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? (9-16 Ekim 2026)

BIST 100 endeksi, en düşük 11.653,38 puanı ve en yüksek 12.291,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 altında 11.721,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 artışla 6 bin 648 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04 artışla 43 bin 327 liraya yükseldi.


Geçen hafta sonu 10 bin 883 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,04 artışla 10 bin 887 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 49,5270 liraya, avro yüzde 0,93 yükselişle 55,7610 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,79, emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,83 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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