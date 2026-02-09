Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puandan başladı.

9.02.2026 10:07:450
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,55 puan ve yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Küresel piyasalar, Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle haftaya pozitif başladı. Küresel piyasalardaki olumlu havanın yurt içine yansımasıyla BIST 100 endeksi de güne yükselişle başladı.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yatırımcıların söz konusu verilerin açıklanmasıyla Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında "Takaiçi" rallisi

Asya borsalarında "Takaiçi" rallisi

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (2-6 Şubat)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (2-6 Şubat)

Yorum Yaz