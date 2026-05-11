Borsa İstanbul’da temettü haftası: 16 şirket yatırımcısına kâr payı dağıtacak

Borsa İstanbul’da yeni haftada temettü trafiği hız kazanıyor. 11-15 Mayıs haftasında aralarında sanayi, perakende, gayrimenkul ve finans şirketlerinin bulunduğu 16 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü dağıtacak şirketler arasında Gürsel Turizm, Panora GYO, Alarko GYO, Anadolu Isuzu, Coca Cola İçecek, Gıpta Ofis, Özderici GYO, Anadolu Efes, Beyaz Filo, Birikim Varlık Yönetimi, Metropal Kurumsal Hizmetler, Migros, Turcas Holding, Ege Profil, Körfez GYO ve Matriks Finansal Teknoloji yer aldı.

11 Mayıs’ta temettü dağıtacak şirketler

Gürsel Turizm (GRSEL), pay başına net 0,6249999 TL tutarında ilk taksit temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 11 Mayıs olurken ödeme 13 Mayıs’ta yapılacak.

Panora GYO (PAGYO) ise pay başına net 5,7545000 TL temettü verecek. Şirketin hak kullanım tarihi 11 Mayıs, ödeme tarihi ise 13 Mayıs olarak açıklandı.

12 Mayıs’ta hak kullanımına başlayacak şirketler

Alarko GYO (ALGYO), pay başına net 0,050 TL temettü dağıtacak. Ödeme tarihi 14 Mayıs olacak.

Anadolu Isuzu (ASUZU), yatırımcılarına pay başına net 2,0238094 TL nakit kâr payı verecek.

Coca Cola İçecek (CCOLA), hisse başına net 1,2155000 TL temettü dağıtırken, Gıpta Ofis (GIPTA) yatırımcısına ilk taksit kapsamında net 1,3002745 TL ödeme yapacak.

Özderici GYO’nun (OZGYO) dağıtacağı net temettü tutarı ise pay başına 0,0167500 TL olarak açıklandı.

Bu şirketlerde hak kullanım tarihi 12 Mayıs, ödeme tarihi ise 14 Mayıs olacak.

13 Mayıs’ta yoğun temettü trafiği yaşanacak

Anadolu Efes (AEFES), ilk taksit kapsamında pay başına net 0,1442875 TL temettü ödeyecek.

Beyaz Filo (BEYAZ) net 0,2557993 TL, Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY) net 0,4486068 TL, Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) net 4,5896328 TL temettü dağıtacak.

Migros (MGROS) yatırımcılarına pay başına net 3,8731488 TL ödeme yaparken, Turcas Holding (TRCAS) ise net 1,9953051 TL nakit kâr payı verecek.

Söz konusu şirketlerde hak kullanım tarihi 13 Mayıs, ödeme tarihi ise 15 Mayıs olarak uygulanacak.

Haftanın son temettü ödemeleri

Ege Profil (EGPRO), ilk taksit kapsamında pay başına net 0,5458715 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi ise 18 Mayıs olacak.

Körfez GYO (KRGYO) ve Matriks Finansal Teknoloji (MTRKS) ise 15 Mayıs’ta hak kullanımına başlayacak. Körfez GYO pay başına net 0,0383838 TL, Matriks Finansal Teknoloji ise net 0,1990510 TL temettü ödeyecek. Her iki şirketin ödemeleri 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.