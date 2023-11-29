Borsa rakiplerine göre iskontolu

Talip Yılmaz

Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte “makro finansal istikrar” vurgusunun öne çıktığını söyleyen Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı TEVFIK ERASLAN, “Piyasaya yabancı yatırımcı dönmeye başladı. Borsa hala rakiplerine göre ucuz. Bu süreçte portföylerde yüzde 40 hisse fon öneriyoruz” diyor.

Genel seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin tam anlamıyla göreve başlaması, haziran ayının son haftasını buldu. Yeni yönetim, göreve başladığı ilk günden bugüne söylemlerinde her zaman “makro finansal istikrar” kavramını öne çıkardı. Dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeyle beraber enflasyonun kontrol altına alınması, cari açığın dizginlenmesi, üretim ve ihracat odaklı bir politika seti uygulayacakları mesajını sürekli olarak verdiler. Ayrıca para politikasında normalleşme ve mali disiplin alanında atılan adımlar da piyasalar tarafından yakından takip edildi. TCMB politika faizini yüzde 8,5’ten 4 toplantıda yüzde 30’a çıkarırken, özellikle hisse senedi piyasası yatırımcısının yüzünü güldürdü. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, piyasa beklentilerini ve yatırım stratejilerini şöyle anlattı:

TCMB’nin faiz artırım sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

TCMB, 22 Haziran, 20 Temmuz, 24 Ağustos ve 21 Eylül tarihlerindeki PPK (Para Piyasası Kurulu) toplantılarında bir hafta vadeli repo faiz oranını (politika faizi) toplamda yüzde 21,50 artırarak yüzde 8,50’den yüzde 30 seviyesine çıkardı. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak devam edeceği mesajı verildi. Sıkılaşma mesajı net şekilde verildi.

Yaşaman süreçte yabancı yatırımcının eğilimi nasıl?

Türkiye ülke risk primi 5 yıllık CDS rakamlarındaki gevşeme bize net bir şekilde gerek yerli gerek yabancı yatırımcıların ekonomi yönetimi tarafından verilen mesajı aldığını gösteriyor. Mayıs sonu itibarıyla 700 bp seviyelerine kadar çıkan ülke risk primi CDS, 390 bp seviyelerine kadar gevşedi. Sıkılaşma ve mali disiplin kanadında atılan adımların devamı, makro ihtiyati tedbir setinin yumuşatılması, bankalara alan açılması ve büyümenin dengeli dağılımı sağlanmaya devam ederse CDS risk primindeki düşmeyle beraber özellikle uzun vadeli yabancı yatırımcı ilgisinin de artacağını öngörmek yanlış olmaz.

Şu aşamada yabancı ilgisi nasıl? Borsa İstanbul benzer borsalara göre ne oranda iskontolu?

Borsa İstanbul’daki yabancı payının mayıs ayından bugüne yüzde 27 seviyesinden yüzde 33 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin artan yurt dışı temasları sonucunda bu payın artacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul benzer borsalar Fiyat/Kazanç oranı bazında yaklaşık yüzde 55 iskontolu işlem görüyor.

Bundan sonra piyasalar hangi gündem başlıklarını takip edecek?

Ekonomi yönetiminin kısa vadeli başlıkları arasında KKM’den çıkış stratejisi, enflasyon hedeflemesi ve makro göstergelerde olumlu yönde değişim var. Bu bağlamda özellikle hisse senedi piyasaları için yeni bir dönemin başlayacağını, yabancı yatırımcılara ekonomi programımızı anlattığımız bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Faizlerin artış eğiliminde olduğu bu dönemde seçili sektör ve şirketler için bu konjonktür destekleyici olabilir. Özellikle artan faiz ortamında banka dışı finansal şirketlerin (sigorta, aracı kurum, faktoring) ve holdinglerin pozitif ayrışması beklenebilir. Bunun yanında gıda perakendesi ve önümüzdeki dönemin teması olan kentsel dönüşüme uygun çimento, cam gibi sektörlerde ön plana çıkacaktır.

Yıl sonuna kadar olan süreçte portföy dağılımı nasıl olmalı?

Risk profiline bağlı olarak yatırımcı tercihlerinin ve beklentilerinin farklılık göstermesi beklenir. Bununla birlikte orta ve üst risk grubunda yer alan yatırımcılar; hisse yoğun fon ağırlığını yüzde 40, para piyasası fon yatırımlarının ağırlığını artan faiz ortamından yararlanmak amacıyla yüzde 30, geriye kalan yüzde 30’luk dilim için ise Eurobond fonlarını tercih edebilir.

Halka arzlarda ve yeni yatırımcı sayısındaki artış eğilimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genel anlamda sermayenin tabana yayılması ve şirketlerin finansmana erişim ihtiyacı için sermaye piyasalarını kullanmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. Fakat son dönemde yaşanan halka arzlarda şirketlerin ne iş yaptığına bakmadan yapılan yatırımların orta/uzun vadede problem çıkarma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu bağlamda gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların uzman desteği alması yerinde olacaktır.

Altın, döviz ve faizde yıl sonuna kadar olan süreçte nasıl bir beklenti içindesiniz? Kur yukarı eğilimini devam ettirecek mi?

Altın fiyatlarında ana belirleyici FED olacaktır. Özellikle reel getirilerin artmaya devam ettiği bir konjonktürde kıymetli metaller için olumsuz bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkılaşma yönlü politikanın yansıması olarak hem mevduat hem de kredi faizlerinde artış görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Döviz tarafındaki hareketin ise tamamen yabancı girişiyle paralel hareket edeceğini düşünüyorum.

KKM dönüşleri sonrasında TL mevduat ciddi bir yatırım alternatifi olabilir mi?

Banka bazında farklılaşan mevduat oranları görsek de genel anlamda sıkılaşma hamlesi mevduata olan ilgiyi artıracaktır.



YATIRIM TERCİHLERİ NASIL OLMALI?



KONJONKTÜREL YATIRIM İçinde bulunduğumuz süreç biraz daha konjonktürel yatırımı ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla şu anki konjonktürün desteklediği hisse senetleri veya fonları, artan faiz ortamında para piyasası fonları gibi temkinli iyimser mod uygun görünüyor.



HİSSEYE DİKKAT! Her ne kadar mevduat faizleri artış eğilimde olsa dahi seçili sektör ve şirketler için bu konjonktür destekleyici olacak. Özellikle artan faiz ortamında olumlu ayrışacak banka dışı finansal şirketlerin (sigorta, aracı kurum, faktoring) ve holdinglerin pozitif ayrışması beklenebilir. Bunun yanında gıda perakendesi ve önümüzdeki dönemin teması olan kentsel dönüşüme uygun çimento, cam gibi sektörler de ön plana çıkacak.







