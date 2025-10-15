"Kadın girişimciler sermaye piyasalarında daha fazla yer almalı"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla BTK'de düzenlenen Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı'nda konuştu.

Finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında SPK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen eğitim programları başladı. Bu çerçevede, BTK'de görev yapan kadın yönetici ve personele yönelik finansal okuryazarlık eğitim programı düzenlendi.

Gönül, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Kadının Güçlenmesi" ve "Finansal Okuryazarlık" genelgelerinin Türkiye'de ekonomik kapsayıcılığın, sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal refahın temel taşlarını güçlendiren iki stratejik belge olma özelliği taşıdığını belirterek, 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlandığına işaret etti.

Son yıllarda yatırımcı sayısındaki artış göz önüne alındığında, finansal okuryazarlık seviyesinin artmasının sadece yatırımcılar nezdinde değil, piyasaların sağlıklı işlemesi açısından da çok önemli olduğunu dile getiren Gönül, şöyle devam etti:

"Artık yalnızca bireylerin değil, toplumun tüm kesimlerinin finansal bilgiye erişimi, tasarruf alışkanlıklarından yatırım tercihine, borçlanma davranışından dijital güvenliğe kadar hayatın her alanını doğrudan etkilemektedir. Borsamızda bulunan 2,2 milyon kadın yatırımcımızla biz bu noktada her zaman kadınlarımızı önceliklendirdik. Çünkü, kadınlar toplumun temel taşıdır. Aileyi aile yapan, bütçeyi denkleştiren ve en önemlisi gelecek nesillere yön veren kadınlarımızdır. Sosyo-kültürel hayatımıza baktığımızda, yastık altı birikimlerin dolaşıma sokulmasında, tasarruf kültürünün oluşmasında ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en önemli pay kadınlarımıza aittir."

- "Kadınların yatırım ve girişimcilik ekosisteminde daha görünür hale gelmesini hedefliyoruz"

Gönül, finansal bilginin herkes için ulaşılabilir, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını temel bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Bu doğrultuda, sadece büyük şehirlerdeki kadınlara değil, yurdun her yerindeki kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gönül, kooperatiflerden meslek sahibi kadınlara, dezavantajlı durumdaki kadınlardan ev kadınlarına kadar tüm kadınları finansal anlamda dirençli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kadınların finansal karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmesini, yatırım ve girişimcilik ekosisteminde daha görünür hale gelmesini istediklerini dile getiren Gönül, "Bugün burada düzenlenen programda, kadınların sermaye piyasalarına katılımını artırmak, tasarruflarını güvenli ve bilinçli şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve dijital dünyada finansal güvenliğe ilişkin farkındalığını güçlendirmek hedefindeyiz. Kadın girişimcilerin sermaye piyasalarında daha fazla yer alabilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gönül, yeni projeleri "Siber Dünya ve Finansal İzler"in, kadınlara özel tasarlanmış içerikleriyle onlara siber alemde dolandırıcılıklara karşı korunmadan, son dönem yatırım araçlarının yerinde kullanımına kadar tüm konuları içeren bilgileri aktardıklarını belirtti. Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği kapsamında Kayseri, Adana, Konya ve Hatay'da kadınlara yönelik eğitim seminerleri ve konferanslar düzenledikleri anlatan Gönül, deprem bölgesindeki girişimci kadınlara, kadın kooperatiflerine ve iş kadınlarına özel içeriklerle seminerler verdiklerini anlattı.

- "Finansal okuryazarlık, finansal güvenliğin olmazsa olmaz parçası"

Parayı yönetmek kadar, kötü niyetlilere karşı koruyabilmenin de önemli olduğuna işaret eden Gönül, bu nedenle finansal okuryazarlığın sadece ekonomik refahın anahtarı değil, aynı zamanda finansal güvenliğin de olmazsa olmaz parçası olduğunu vurguladı.

Gönül, Türkiye'de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığında görevli aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu personel ve ailelerine, finansal okuryazarlık eğitimi verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlık, kadının elinde sadece bir bilgi değil, özgürlüğün, eşitliğin ve toplumsal dönüşümün anahtarıdır. Bu anahtarla yalnızca kendi yaşamının değil, ailesinin, toplumun ve ülkemizin geleceğinin kapılarını da açacaktır."