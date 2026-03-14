Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu (9-13 Mart)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,35 artışla 13.092,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.433,04 puanı, en yüksek 13.441,36 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 1,44 artışla 17.940,42 puana, hizmetler endeksi yüzde 5,64 artışla 11.901,70 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,65 artışla 16.648,32 puana yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 1,68 azalışla 38.648,73 puana geriledi.

- Yeo Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 27,14 ile Yeo Teknoloji Enerji ilk sırada yer aldı.

Yeo Teknoloji Enerji'yi yüzde 20,14 ile DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ, yüzde 16,23 ile Enerjisa Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,72 ile Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ, yüzde 9,11 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 8,28 ile Şok Marketler Ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 469 milyar 460 milyon lirayla ASELSAN, 561 milyar 900 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 557 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

- Altın ve dolar kazandırdı

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,60 artışla 7 bin 245 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 yükselişle 48 bin 792 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,29 artarak 44,1890 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,42 düşerek 50,7570 lira oldu.

Geçen hafta 58,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 düşerek 58,7280 liraya indi.

İsviçre frangı da yüzde 0,45 değer kaybederek 56,1800 liradan alıcı buldu.