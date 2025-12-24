Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (24 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,0855189 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,0726910 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 182,814 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

