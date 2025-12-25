Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

25.12.2025 10:23:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,0285714 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,0285714 TL Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3,691 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 300

SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 300

Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (15-19 Aralık)

Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (15-19 Aralık)

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz