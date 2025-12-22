Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren üç hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

22.12.2025 09:50:410
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) ve Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,0081516 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,0069288 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 179,792 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,0349161 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,0296786 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 6,765 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 1,7127377 TL TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 1,4558270 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 142,287 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

