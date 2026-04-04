Finansal kiralama faktoring yılın ilk çeyreğinde en çok yükselen sektör endeksi oldu

BIST 100 endeksi yılın ilk çeyreğini yüzde 13,6 kazançla kapatırken, sektör endeksleri arasındaki getiri farkı dikkati çeken boyutlara ulaştı. Yılın ilk çeyreğinin lideri, yatırımcısına yüzde 179,4 getiri sağlayan finansal kiralama faktoring endeksi oldu.

Küresel piyasalar yıla olumlu başlamasına karşın, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıları tedirgin etti.

Son olarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki çatışmalar endişelerin daha geniş çevrelere yayılmasına neden oldu. Şubat sonundan bu yana devam eden gerilim piyasaları baskıladı.

Söz konusu gelişmeler yurt içi piyasalarda da etkili olurken, son bir aydaki risk algısına karşın 26 sektör endeksinin 22'si pozitif seyretti.

- Teknoloji, bilişim ve kimya petrol plastik sektör endeksleri yatırımcısını güldürdü

Yılın ilk çeyreğinde finansal kiralama ve faktoring sektörünün ardından yatırımcıların güvenli limanlarından biri teknoloji ve bilişim sektörü oldu. Teknoloji endeksi yılı yüzde 36, bilişim endeksi yılı yüzde 32,4'lük yükselişle tamamlayarak yatırımcısına reel getiri sunan sektörlerin başında geldi.

Yurt içindeki yazılım firmalarının hizmet ihracatları ve sektöre yönelik büyüme iyimserlikleri söz konusu yükselişte etkili oldu.

Bilişim endeksini yüzde 23,6'lık artışla kimya petrol plastik ve 20,9'luk primle inşaat endeksi takip etti. Özellikle inşaat ve gayrimenkul tarafındaki bu hareketlilik sektörel toparlanma beklentilerinin fiyatlara yansıdığına işaret etti.

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol tarafındaki yükselişler de yurt içinde kimya petrol plastik sektör endeksindeki primlerde etkili oldu.

Listenin geri kalanında ise metal ana sanayi yüzde 16,2, sanayi yüzde 15,7, taş toprak yüzde 14,2, gıda içecek yüzde 13,4, hizmet yüzde 12,6, metal eşya makina yüzde 12,4, elektrik yüzde 12, gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 11,3, ve iletişim yüzde 10,9 yükseldi.

Orman kağıt basım ve sigorta yüzde 9,6'şar, mali yüzde 9, turizm yüzde 8,8, maden yüzde 5,9, ulaştırma yüzde 4,8 ve menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 3,1 prim yaptı.

- Spor hisselerinde düşüş devam etti

Yılın ilk üç ayının en çok kaybettiren sektör endeksi ise spor endeksi oldu. Spor endeksi, bu dönemde yüzde 16,1 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da yakından takip edilen holding ve bankacılık endekslerinde ise Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle ilk çeyrekte negatif seyretti. Holding endeksi ilk çeyreği yüzde 3,3'lük düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 6,5 azaldı.

Negatif ayrışan diğer sektör ise yüzde 1,3 düşüşle tekstil deri oldu.