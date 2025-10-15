Ford Otomotiv 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. dün KAP'a 2025 3.Çeyrek Finansal Takvim'e ilişkin açıklama yaptı.

Ford Otomotiv'den KAP'a yapılan bildirime göre 3. çeyrek finansal sonuçların 5 Kasım'da açıklanması bekleniyor. 

Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025-30.09.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 5 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
 
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.  

