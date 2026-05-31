Haziran ayında 35 şirket temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor

Haziran 2026 dönemi boyunca dev sanayi şirketlerinden bankalara, gıda devlerinden gayrimenkul yatırım ortaklıklarına kadar onlarca şirket hissedarlarına milyarlarca liralık nakit temettü dağıtacak.

Haziran ayında 35 şirketin temettü dağıtması bekleniyor. İşte o şirketler...

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)



Dağıtım Tarihi: 01.06.2026



Brüt (TL): 1,8804153 | Net (TL): 1,598353



Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)



Dağıtım Tarihi: 01.06.2026



Brüt (TL): 0,3529 | Net (TL): 0,3



Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)



Dağıtım Tarihi: 01.06.2026



Brüt (TL): 2,7 | Net (TL): 2,295



Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)



Dağıtım Tarihi: 01.06.2026



Brüt (TL): 0,5876 | Net (TL): 0,4995



Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)



Dağıtım Tarihi: 02.06.2026



Brüt (TL): 2 | Net (TL): 1,7



Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)



Dağıtım Tarihi: 03.06.2026



Brüt (TL): 0,55 | Net (TL): 0,4675



İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)



Dağıtım Tarihi: 03.06.2026



Brüt (TL): 4,5 | Net (TL): 3,825

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)



Dağıtım Tarihi: 04.06.2026



Brüt (TL): 0,7 | Net (TL): 0,595



Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD)



Dağıtım Tarihi: 04.06.2026



Brüt (TL): 5 | Net (TL): 4,25



Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)



Dağıtım Tarihi: 05.06.2026



Brüt (TL): 2,5 | Net (TL): 2,5 (GYO şirketleri stopajdan muaf olduğu için net ve brüt eşittir)



Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)



Dağıtım Tarihi: 08.06.2026



Brüt (TL): 0,1882166 | Net (TL): 0,1599841



Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)



Dağıtım Tarihi: 08.06.2026



Brüt (TL): 0,064 | Net (TL): 0,054



ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)



Dağıtım Tarihi: 10.06.2026



Brüt (TL): 1 | Net (TL): 0,85



Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)



Dağıtım Tarihi: 10.06.2026



Brüt (TL): 0,025 | Net (TL): 0,0213



Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)



Dağıtım Tarihi: 15.06.2026



Brüt (TL): 0,0932835 | Net (TL): 0,0932835



Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)



Dağıtım Tarihi: 17.06.2026



Brüt (TL): 2 | Net (TL): 1,7



Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)



Dağıtım Tarihi: 18.06.2026



Brüt (TL): 0,1 | Net (TL): 0,085



Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)



Dağıtım Tarihi: 19.06.2026



Brüt (TL): 5,7328416 | Net (TL): 4,8729153



Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)



Dağıtım Tarihi: 22.06.2026



Brüt (TL): 0,0680959 | Net (TL): 0,0680959



Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)



Dağıtım Tarihi: 23.06.2026



Brüt (TL): 0,0966 | Net (TL): 0,0821



Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)



Dağıtım Tarihi: 23.06.2026



Brüt (TL): 0,0077 | Net (TL): 0,0077



Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)



Dağıtım Tarihi: 24.06.2026



Brüt (TL): 0,07623 | Net (TL): 0,07623



Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)



Dağıtım Tarihi: 24.06.2026



Brüt (TL): 0,3 | Net (TL): 0,255



Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)



Dağıtım Tarihi: 24.06.2026



Brüt (TL): 0,6 | Net (TL): 0,6



Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY)



Dağıtım Tarihi: 24.06.2026



Brüt (TL): 0,1987 | Net (TL): 0,1987



Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)



Dağıtım Tarihi: 24.06.2026



Brüt (TL): 0,0924999 | Net (TL): 0,0924999



Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)



Dağıtım Tarihi: 25.06.2026



Brüt (TL): 0,076923 | Net (TL): 0,076923



Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)



Dağıtım Tarihi: 26.06.2026



Brüt (TL): 0,5755208 | Net (TL): 0,5755208



Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)



Dağıtım Tarihi: 26.06.2026



Brüt (TL): 0,0004311 | Net (TL): 0,0003664



Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)



Dağıtım Tarihi: 30.06.2026



Brüt (TL): 0,3 | Net (TL): 0,3



Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)



Dağıtım Tarihi: 30.06.2026



Brüt (TL): 0,2083333 | Net (TL): 0,1770833



İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)



Dağıtım Tarihi: 30.06.2026



Brüt (TL): 0,04 | Net (TL): 0,034



Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)



Dağıtım Tarihi: 30.06.2026



Brüt (TL): 5,2631578 | Net (TL): 4,4736841



Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)



Dağıtım Tarihi: 30.06.2026



Brüt (TL): 0,0101901 | Net (TL): 0,0101901



Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)



Dağıtım Tarihi: 30.06.2026



Brüt (TL): 0,0924999 | Net (TL): 0,0924999