Koç Holding, Arçelik’in %7,1’lik hissesini satın alacak

Koç Holding A.Ş. (KCHOL), bağlı ortaklığı Arçelik A.Ş.’nin geri alınan paylarından %7,1’ine denk gelen 48 milyon TL nominal değerli payı 5,2 milyar TL bedelle satın alma kararı aldı.

Koç Holding A.Ş., Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda bağlı ortaklığı Arçelik A.Ş.’nin geri alınan paylarından %7,1’ine karşılık gelen 48.000.000 TL nominal değerli payı satın alacak. İşlem, beher pay için 108,29 TL baz fiyat üzerinden toplam 5.197.920.000 TL bedelle nakden ve peşin olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu alımın tamamlanmasıyla Koç Holding’in Arçelik’teki pay ve oy hakları oranı %48,5’e yükselecek; işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Yönetim Kurulumuz tarafından bağlı ortaklığımız Arçelik A.Ş.'nin ("Şirket") geri alınan paylarından Şirket sermayesinin %7,1'ine denk gelen 48.000.000 TL nominal değerli payların, Geri Alınan Paylar Tebliği ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ü kapsamında geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle hesaplanan 108,29 TL baz fiyat üzerinden, toplam 5.197.920.000 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak Şirket'ten satın alınmasına karar verilmiştir. İşlemin tamamlanabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru bugün yapılacaktır.

