Kütahya Şeker temettü takvimini açıkladı

Şirket, 2024 yılı dönem kârından toplam 300 milyon TL net kâr payı dağıtılmasına karar verdi. Nakit temettü ödemesi peşin yapılacak; pay biçiminde ödeme gerçekleştirilmeyecek. 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,521739 TL, net 5,543479 TL kâr payı ödenecek. Hak kullanım tarihi 29 Aralık 2025, ödeme tarihi 31 Aralık 2025, kayıt tarihi 30 Aralık 2025 olarak duyuruldu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

04.12.2025 tarih ve 2025/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile , 2024 yılı dönem karından dağıtımına karar verilen net 300.000.000.-TL 'nin 46.000.000.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinden , tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza hisse başına 6,521739 TL brüt , diğer (gerçek kişiler ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayan) pay sahiplerine hisse başına 5,543479 TL net kar payı tutarının 29.12.2025 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.