SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alnus Yatırım Menkul Değerler, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Pusula Yatırım Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetlerini bugün saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurma kararı aldı.

SPK bültenine göre Kurul, Fiba Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

HSBC Yatırım Menkul Değerler'e 354 bin 803,96 lira idari para cezası verilmesini kararlaştıran SPK, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'ın, Kurulun "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi" nden çıkarılmasına karar verdi.

SPK, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Pusula Yatırım Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetlerini bugün saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurma kararı aldı.

Kurul, zaman aşımına uğramış emanet ve alacakların iadesi için e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin esaslar konusunda da düzenlemeye gitti.

Yeni düzenleme, müşterek hesap sahipleri, vekiller, mirasçılar, vasiler, kayyumlar ve tüzel kişi yetkilileri tarafından yapılacak başvuruları kapsayacak. Bu grupların dışında kalan özel durumlara ilişkin başvurular ise Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Başvuru sahiplerinin YTM'nin internet sitesinde yer alan formu eksiksiz doldurması ve ıslak imzalı başvuru formunu gerekli belgelerle birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığında YTM merkezine ulaştırması gerekecek.

Mirasçıların başvurularında güncel mirasçılık belgesinin yanı sıra veraset ve intikal vergisinin ödendiğini veya vergi ilişiğinin bulunmadığını gösteren belgenin sunulması zorunlu olacak.

Ayrıca mirasçıların tamamının, alacakların miras payları oranında dağıtılmasına onay verdiğini gösteren ıslak imzalı beyanı veya elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüldüğüne ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı istenecek.

Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda ise tahsil yetkisini veya iade tutarının vekilin hesabına aktarılabileceğini açıkça belirten noter onaylı vekaletname aranacak.

Diğer başvuru sahiplerinin de kimliklerini ve temsil yetkilerini kanıtlayan belgeleri ibraz etmesi gerekecek.

Başvuruda eksikliklerin tamamlanması için müracaat sahiplerine 30 günlük süre verilecek

YTM, başvuruların değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edebilecek.

Başvurulardaki eksikliklerin tamamlanması veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi için başvuru sahiplerine 30 günlük süre verilecek. Belirlenen süre içinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda başvurular işlemden kaldırılabilecek.

Sermaye piyasası araçlarının iadesi, iade tarihine kadar hesaba aktarılmış bedelsiz paylar da dahil edilerek aynen gerçekleştirilecek. Nakit alacaklar ise ilgili mevzuat kapsamında hesaplanan nema tutarıyla birlikte ödenecek.

İade işlemlerinde kullanılacak hesabın Türkiye'de yerleşik bir banka veya aracı kurum nezdinde açılmış olması şartı aranacak.

Yabancı para cinsinden alacaklar da talep edilmesi halinde iade tarihindeki Takasbank döviz alış kuru esas alınarak Türk lirasına dönüştürülebilecek.

Zaman aşımına uğrayarak YTM uhdesinde ve Takasbank nezdinde yatırımcılar adına açılan hesaplara aktarılan emanet ve alacaklar için iade talebi başvurularının e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılamadığı durumlarda hak sahipleri tarafından söz konusu esaslar çerçevesinde YTM'ye başvurulacak.