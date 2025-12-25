SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 300

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin sermayesi, iç kaynaklardan karşılanan %300 bedelsiz artırım ile 280 milyon TL’den 1 milyar 120 milyon TL’ye yükseltildi. Bedelsiz hak kullanım tarihi 26.12.2025 olarak belirlendi.