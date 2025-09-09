Tat Gıda'dan bilanço değerlendirmesi

Tat Gıda, 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı.

Tat Gıda, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde brüt karını yüzde 30 artırarak 393,2 milyon liraya taşıyan şirket, 93,4 milyon lira esas faaliyet karı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, yaptıkları yatırımlarla güçlü bir altyapı inşa ettiklerini belirtti.

Tat Gıda'ya 2024'ten bugüne kadar 553 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Memiş, "Bu yatırımlarla operasyonel giderler düşürülürken stok yönetiminin optimize edilmesi ve borç yapısının uzun vadeye yayılmasıyla finansal istikrarımızı pekiştirdik, kapasite artışı ve karlılıkta belirgin bir yükseliş elde ettik" ifadelerini kullandı.

Tat Gıda'nın kurumsal altyapısıyla girişimci ruhlarının birleşiminin rekabetçi bir yapıyı ortaya çıkardığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"2025'in ilk yarısında brüt karımızı yüzde 30 artırarak 393,2 milyon liraya, esas faaliyet karımızı 93,4 milyon liraya yükselttik. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karımız (FAVÖK) 167,8 milyon lira olarak gerçekleşirken, öz kaynaklarımız yüzde 3 artışla 3,6 milyar liraya ulaştı. Faaliyet giderlerimizi yüzde 35 azaltarak 445,6 milyon liraya düşürdük. Bu sayede gıda sektöründe sürdürülebilir büyümenin öncü şirketlerinden biri olduğumuzu bir kez daha kanıtladık."

- "Sektörümüz için ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz"

Memiş, güçlü bir küresel marka olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine alarak çevreye duyarlı üretim süreçleri, dijital tarım uygulamaları ve gelişmiş AR-GE altyapısıyla ilerlediklerini belirterek, üretim anlayışlarını, sürdürülebilirlik temelinde çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı vizyonla birleştirerek ilerlediklerini kaydetti.

Sürdürülebilirliği şirketin DNA'sına işlediklerini anlatan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Tat Gıda olarak her adımı sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu üstlenerek atıyoruz. İklim krizi, kuraklık ve tedarik zinciri riskleri karşısında dirençli bir iş modeli inşa etmeye odaklandık. Uydu destekli izleme sistemleri, dijital feromon tuzakları, mobil toprak analiz cihazları gibi teknolojileri önce kendi üretim sahamızda deniyor ve buradan aldığımız sonuçları çiftçilerimizle paylaşıyoruz. 500'ü sözleşmeli olmak üzere 1000'in üzerinde çiftçimize önemli maliyet avantajları sağlıyoruz. Şirketimizi geleceğe hazırlarken sektörümüz için de ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz."

Memiş, Tat Gıda'nın 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı ve 2050'de "net sıfır" olmayı hedeflediğini vurgulayarak, bu kapsamda, Manisa'da 1,1 milyon avro tutarında güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını devreye aldıklarını ve enerji ihtiyacının yüzde 19,49'unu yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da 9,90 MWp gücünde yeni bir GES yatırım sürecini başlattıklarını ifade eden Memiş, şu bilgileri verdi:

"Bu santralimizin üretime geçmesiyle elektrik tüketiminin yüzde 97'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamış olacağız. Yaptığımız yatırımlarla su geri kazanımımız yüzde 30'a yükseldi. Ayrıca, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz Domateste Etkili Su Kullanımı Projesi sayesinde yüzde 23 su tasarrufu sağladık. Yapay zeka destekli sistemler ve iklim istasyonlarıyla kimyasal kullanımında yüzde 22 düşüş elde ettik. 2030'a kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30 ve tarımsal kimyasal kullanımını yüzde 20 azaltmış olacağız."

- "Uluslararası işbirlikleriyle inovasyon gücümüzü küresel ölçekte artırıyoruz"

Memiş, sürdürülebilir üretimle tarladan sofraya kadar değer zincirinin tüm aşamalarında bir ekosistem kurarak müşteri güvenini en üst seviye çıkartmanın gayretini gösterdiklerini, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin, alanında Türkiye'de 1'inci, Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sırada yer aldığını belirtti.

Genişleyen ürün portföyüyle sadece lezzetli ve sağlıklı ürünler sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda çevre dostu inovasyonlara imza atıklarını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK, EBRD ve AB destekli projelerle bilime dayalı ürün geliştirme süreçlerimizi güçlendiriyor, uluslararası işbirlikleriyle inovasyon gücümüzü küresel ölçekte artırıyoruz. Global pazarlarda ortaya çıkabilecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda, Avrupa pazarında etkinliğimizi artırabilmek adına Hollanda'da yüzde 100 bağlı ortaklık kurmaktayız. Avrupa'da daha hızlı hareket etmek ve mikro siparişlere yanıt verebilmek amacıyla bu adımı attık. Orta vadede üretim yatırımlarını da değerlendiriyoruz."