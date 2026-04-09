Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (30 Mart-3 Nisan)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

9.04.2026 15:15:040
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 217,8 milyon dolarlık hisse senedi, 784,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 15 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında 217,8 milyon dolarlık hisse senedi, 784,3 milyon dolarlık DİBS satarken, 15 milyon dolarlık ÖST aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Mart haftasında 38 milyar 627,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Nisan haftasında 39 milyar 93,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 997,6 milyon dolardan 14 milyar 303,8 milyon dolara gerilerken ÖST stoku da 1 milyar 863,3 milyon dolardan 1 milyar 872,7 milyon dolara çıktı.

Ağaoğlu GYO Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

8 Nisan tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

