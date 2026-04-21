Enerji devi hedef büyüttü

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

ENERJİ ALTYAPISI DEVİ

Enerji iletim ve dağıtım altyapısına yönelik ürünlerde yalnız Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük üreticilerinden biri olan Gersan, son dönemde uluslararası pazarlardaki hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor.

Zonguldak Çaycuma’da 50 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikasında busbar sistemlerinden kablo taşıma çözümlerine, pano ve topraklama sistemlerinden LED aydınlatmaya ve elektrikli araç şarj teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan şirket, Vietnam’dan Şili’ye, Arjantin’den Sri Lanka’ya, Cezayir ve Fas’tan Körfez ülkelerine kadar 120’ye yakın ülkedeki yüzlerce referans projenin dünyadaki en önemli tedarikçisi konumuna geldi. Şirketin İstanbul/Tuzla’daki genel merkez ve üretim tesisinin yanı sıra Umman’ da bir fabrikası, BAE-Sharjah’ta ise şubesi bulunuyor. 750’nin üzerinde çalışanı bulunan şirket, güçlü Ar-Ge kapasitesiyle öne çıkıyor.

Gersan Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, mevcut yapılanmanın kendilerini bölgesel ve küresel pazarlarda güçlü bir tedarik ve çözüm sağlayıcısı konumuna taşıdığını vurguladı. Kasımoğlu, “Busbar, pano, kablo kanalı, döşeme altı sistemleri, topraklama‑yıldırımdan korunma sistemleri, endüstriyel otomasyon çözümleri ve elektrikli araç şarj üniteleri üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler enerji nakil hatlarında, sanayi tesislerinde, havaalanlarında, büyük ticari yapılar ve AVM’lerde, rafineri ve petrokimya tesislerinde, endüstriyel kampüslerde ve kritik güvenlik gerektiren altyapı projelerinde kullanılıyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika, BDT ve Asya ülkelerindeki büyük ölçekli enerji ve altyapı projelerinde uzun yıllardır çözüm ortağı olarak yer alıyoruz” dedi.

YENİ YATIRIM

Kasımoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sharjah şubemiz bu coğrafyalardaki petrol-gaz şirketleri, kamu hizmeti kurumları ve EPC/MEP müteahhitleriyle doğrudan çalışmalar yürütüyor. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında ise Türkiye’nin yerli AC/DC şarj sistemi üreticilerinden biri olarak kamuya açık şarj noktalarında, kurumsal filo tesislerinde ve özel sektör yatırımlarında aktif rol üstleniyor, ülkemizin e-mobilite dönüşümünü destekliyoruz. İhracatımız son beş yılda istikrarlı bir artış gösterdi. 2021 yılında 22,8 milyon dolar iken, 2025’te 36 milyon doları geçti. Önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu, Körfez, Afrika, BDT ülkeleri ve Asya-Pasifik bölgelerinde daha güçlü yerelleşme ve daha geniş pazar payı hedefliyoruz. Sharjah ofisimizin güçlendirilmesi ve Umman’daki üretim kapasitemizin büyütülmesi, bu stratejinin temel adımları.”

2026 ve sonrası için sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve üretim teknolojilerinde dönüşüm odaklı kapsamlı bir yatırım programını uygulamaya aldıklarının altını çizen Kasımoğlu, karbon ayak izini minimize eden, AB Yeşil Mutabakatı ile tam uyumlu, yüksek verimlilik sunan bir üretim ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kasımoğlu, “Bu kapsamda doğal gaz kullanımını tamamen ortadan kaldıran elektrikli galvanizleme teknolojisine geçiyor, böylece yılda 743.5 ton CO₂ emisyonunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda robotik üretim hatları, otomasyon yatırımları ve atık azaltan yenilikçi teknolojiler devreye alınıyor. 2026 sonuna kadar tamamlanacak ve toplam 4.5 milyon doları bulacak stratejik yatırımlarımız çerçevesinde Yeşil Galvanizleme Tesisi, Otomatik Roll-Form Hatları, 2.4 MW Çatı GES ve Robotik Kaynak Hattı’nı inşa edeceğiz. Bu yatırım hamlesi, Gersan’ı “sıfır emisyonlu üretim” hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, sektördeki çevresel ve teknolojik liderlik konumumuzu daha da güçlendirecek. Türkiye’de ve bölgede enerji altyapı ekipmanlarında teknoloji lideri olmayı sürdüreceğiz” dedi.