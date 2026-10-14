IV. Yeşil Enerji Zirvesi’nde enerji, karbon ve finansmanın geleceği konuşuldu

ATP GreenX ve Enerjide Dijitalleşme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen IV. Yeşil Enerji Zirvesi, enerji ve sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gündemlerini ortak bir platformda buluşturdu. Zirvede, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) başta olmak üzere düzenleyici gelişmelerin yanı sıra karbon ticareti, enerji sistemlerinin dijitalleşmesi ve yeşil finansman konuları ele alındı. Ayrıca şirketlerin dönüşüm sürecinde karşılaşabileceği yeni maliyetler ve rekabet koşulları değerlendirilirken, teknolojik gelişmelerin ve sürdürülebilir yatırım yaklaşımlarının sunduğu fırsatlar da gündeme taşındı.

“Enerji dönüşümünde sektörler arası iş birliği kritik önem taşıyor”

Zirvenin açılış konuşmaları ATP Genel Müdürü Ümit Cinali ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Genel Sekreteri Gökberk Bilgin tarafından gerçekleştirildi. ATP Genel Müdürü Ümit Cinali enerji dönüşümünün şirketler için ekonomik büyüme ve küresel rekabet açısından stratejik bir dönüşüm olduğuna değinerek, “Küresel enerji gündeminde arz güvenliğini, maliyetleri ve karbonsuzlaşmayı birlikte ele almak zorundayız. ATP olarak ATP GreenX ile finansal teknolojilerdeki birikimimizi yeşil dönüşüme taşıyor, karbon emisyonlarının yönetimi, yeşil enerji sertifikası işlemleri ve sürdürülebilir finansmana erişim için dijital çözümler geliştiriyoruz. Avrupa Enerji Borsası ile entegrasyon çalışmalarımızla Türkiye’deki şirketlerin uluslararası karbon piyasalarına ve küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

EDİDER Genel Sekreteri Gökberk Bilgin ise enerji dönüşümünde sektörler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bugün bir sektörde alınan karar, diğer sektörlerin yatırım planlarını, maliyetlerini ve rekabet koşullarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle enerji dönüşümünü kamu, enerji, sanayi, finans ve teknoloji dünyasının paydaşlarıyla birlikte değerlendirmek ve sektörler arası iş birliklerini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Elektrifikasyonun yaygınlaşması için temiz enerji kaynaklarının artırılmasının yanı sıra iletim ve dağıtım şebekelerinin güçlendirilmesi, depolama çözümlerinin geliştirilmesi ve elektrik talebinin daha esnek yönetilmesi gerekiyor. Öte yandan şirketlerin karbon emisyonlarını ölçmesi ve doğrulaması da yeşil dönüşümün yatırım ve finansman süreçlerine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Enerji ve iklim gündemindeki öncelikler değerlendirildi

“Enerji ve İklim Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar” oturumunda, EDİDER Genel Sekreteri Gökberk Bilgin ve EDİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Sarı, yeşil dönüşüm sürecinde enerji sektörünü, iş dünyasını ilgilendiren gelişmeleri ve sürdürülebilirlik gündemini masaya yatırdı. EDİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Sarı, karbon piyasalarındaki yeni düzenlemelerin şirketlerin maliyetlerini ve rekabet koşullarını doğrudan etkileyeceği yeni bir döneme girildiğine dikkat çekerek, “Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki gelişmeler, şirketlerin karbon emisyonlarını doğru ölçmesini, verilerini güvenilir biçimde yönetmesini ve karbon maliyetlerini iş stratejilerine dahil etmesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Özellikle emisyon verilerinin kaynağından itibaren izlenebilir, doğrulanabilir ve sürdürülebilir bir dijital altyapıyla yönetilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

COP31’e giderken regülasyonların iş dünyasına etkileri ele alındı

ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “COP31’e Giderken Regülasyon 360” oturumunda Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Ticaret Uzmanı Yeşim Piri, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanı Eyüp Kaan Moralı, TSE Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Müdürü Mehmet Ergün ve TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkan Yardımcısı Salih Kükrek bir araya geldi. Oturumda, COP31 öncesinde iklim politikaları ve düzenleyici gelişmeler, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve yeşil dönüşümün şirketler üzerindeki etkileri ele alındı.

Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Ticaret Uzmanı Yeşim Piri, “Firmalar için emisyonların doğru hesaplanması, izlenmesi ve raporlanması her zamankinden daha kritik. Gerçek emisyon verilerinin doğrulanamaması durumunda kullanılacak varsayılan değerler, ihracatçılarımız açısından rekabet dezavantajı yaratabilir. Türkiye’de devreye girecek Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında ödenecek karbon bedellerinin SKDM yükümlülüğünden düşülebilmesi de bu açıdan büyük önem taşıyor” dedi. SKDM kapsamında ihracatçıların karşılaşabileceği rekabet sorunlarına da değinen Piri, gerçek karbon maliyetlerinin 2027’de ortaya çıkacak olması nedeniyle şirketlerin şimdiden sözleşmelerini varsayılan değerleri dikkate alarak düzenlediğini vurguladı.

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi’nin amacının emisyon yoğunluğunu azaltan bir dönüşümü teşvik etmek olduğunu hatırlatan İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanı Eyüp Kaan Moralı, “Pilot uygulama süreci olan 2026-2027 döneminde edineceğimiz tecrübeler, sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından büyük önem taşıyor. Kıyas değerleri üzerinden kurgulanan mekanizmayla daha düşük emisyon yoğunluğuna sahip üreticilerin desteklenmesini ve sanayinin temiz üretime yönelmesini hedefliyoruz. Bu dönüşümün başarıya ulaşması için teknoloji, finansman ve doğru veriye dayalı bir altyapının birlikte geliştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Emisyon raporlamasında veri kalitesinin önemine dikkat çeken TSE Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Müdürü Mehmet Ergün, “Bugün sera gazı emisyonları maliyet ve rekabet unsuru haline geldi. Bu nedenle tesislerin doğrulama raporlarında yer alan tespitleri dikkate alması ve veri kalitesini artırmaya yönelik kontrolleri süreçlerine entegre etmesi gerekiyor” dedi. Ürün karbon ayak izi hesaplamalarında farklı metodolojilerin farklı sonuçlar ortaya çıkarabildiğine dikkat çeken Ergün, dijitalleşme sürecinde veri yönetiminin önemini vurguladı.

Türkiye’nin SKDM kapsamındaki ihracatının Avrupa Birliği pazarı açısından taşıdığı öneme değinen TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkan Yardımcısı Salih Kükrek, “Bizim en temel önceliğimiz, AB ile ticaretimizin rekabetçiliğe uğramaması. Özellikle Türk doğrulayıcı kuruluşlarının akreditasyonu ve yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklanan emisyonların SKDM hesaplamalarına dahil edilmesi konularında çözüm arayışlarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Kükrek, sürdürülebilirlik verilerinin yönetiminde yerli yazılımların geliştirilmesinin ve dijital dönüşümün finansmanla desteklenmesinin önemini de belirtti.

Enerjinin geleceği akıllı sistemler ve dijital teknolojiler üzerinden değerlendirildi

IC Enterra CEO’su Cem Aşık’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Enerjide Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Sistemler” oturumunda Aydem Perakende Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık, Entek Elektrik Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Direktörü Ömer Yatkın, Enerjisa Strateji İş Geliştirme M&A ve İnovasyon Direktörü Dr. Oğuzcan Samsun ve Borusan EnBW Portföy Yönetimi Müdürü Uğuray Altaylı bir araya geldi. Panelde enerji depolama, akıllı şebekeler, talep tarafı yönetimi, sanal enerji santralleri ve yapay zekâ uygulamalarının yeşil dönüşümdeki rolü değerlendirildi.

Karbon yönetimi ve yeşil finansman sektörler arası perspektifle değerlendirildi

“Karbon Yönetimi ve Yeşil Finansman: Sektörler Arası Perspektifler” oturumunda Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Caner Alpaslan, Akbank Sürdürülebilir Finansman Yöneticisi Sena Ödensoy Ayhan ve Arçelik Sürdürülebilirlik Direktörü Özlem Ünlüer şirketlerin karbon yönetimi stratejileri, karbon azaltım hedefleri, yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanı ve sektörlerin uygulama aşamasında karşılaştığı zorlukları değerlendirdi.

Karbon piyasalarının gelişimi ve fiyatlamanın iş dünyasına etkileri ele alındı

Escarus CEO’su Dr. Kubilay Kavak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Karbonun Yeni Ekonomisinde Ticaret ve Fiyatlama” oturumunda Redshaw Advisors Türkiye ve Körfez Ülkeleri Çevresel Piyasalar Ülke Başkanı Anıl Akalın, Akçansa Sürdürülebilirlik Koordinatörü Erhan Çalışkan, ATP GreenX Ürün ve Satış Operasyonları Müdürü Mehmet Binici ve Deloitte Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri, Murat Günaydın Türkiye ETS, AB SKDM ve emisyon izinleri çerçevesinde karbon ticaretinin gelişimi, üretim maliyetleri ve ticaret stratejilerini masaya yatırdı.

IV. Yeşil Enerji Zirvesi, COP31 öncesi Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini düzenleyici gelişmeler, dijital teknolojiler, karbon piyasaları ve sürdürülebilir finansman ekseninde ele alarak sektörler arası bilgi paylaşımına zemin hazırladı. Zirve, şirketlerin değişen koşullara uyum sağlaması ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir buluşma noktası oldu.



