Turkcell 5G tanıtımını İstanbul'da gerçekleştirdi

Etkinlikte, markanın 5G reklam yüzü olan Amerikalı basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal'ın 5G mesajı paylaşılırken, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg marka bir araç da 5G ile İstanbul'daki etkinlik alanından kontrol edildi.

Tanıtıma özel sürpriz tarifeler de etkinlikte duyuruldu. Turkcell müşterilerinin mevcut paketi, bir ay süreyle 5'e katlanacak ve paketlerdeki GB'lar 5 katına çıkartılacak. Bu ay içinde Turkcell'li olacak müşteriler de bu kampanyadan bir ay süreyle yararlanabilecek. Tarife dolayısıyla 24 saat geçmeden paketini 5'e katlayan Turkcell müşterileri 5 milyonu aştı.

Yüzde 30 civarında olan 5G uyumlu telefonların oranını artırarak 5G erişimini yaygınlaştırmayı hedefleyen şirket, bu yönde önemli bir adıma da imza attı. Samsung ile 750 bin telefonu kapsayan cihaz anlaşması yapan Turkcell, işbirliğini daha da derinleştirdi.

Bu ay içinde, toplam 5 bin 555 adet Samsung telefon, Turkcell satış kanallarında, yüzde 50'ye varan indirimlerle satılacak.

20 Nisan itibarıyla, Apple, Samsung, Vivo, Tecno, Oppo markalarında geçerli olmak üzere, peşin fiyatına 3 veya 6 taksitli cihaz teklifleri sunulacak.

- 5G bağlantısıyla Togg uzaktan yönetildi

Etkinlikte, 5G'nin mesafeleri ortadan kaldıran yüksek hız ve ultra düşük gecikme kabiliyeti, Togg mühendisleriyle özel kurgulanan uzaktan sürüş senaryosu ile gösterildi.

Togg'un Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde bulunan T10F modeli, İstanbul'daki kontrol noktasından 5G bağlantısıyla uzaktan yönetildi.

Geçmiş yıllarda iş makineleri ve deniz araçları üzerinde 5G destekli uzaktan kontrol testlerine imza atan Turkcell, bu kez otomotiv alanında gerçekleştirdiği bu çalışma ile teknolojisinin geldiği noktayı ve 5G'nin mobilite ekosistemine sunduğu potansiyeli ortaya koydu.

Türkiye'yi Superbox teknolojisiyle tanıştıran şirket, 5G çağında da yeni nesil 5G uyumlu Superbox teknolojisini müşterilerine sundu. Böylece fiber altyapının henüz ulaşamadığı yerlerde, kablo ya da kurulum sorunu olmadan fiber hızında internet hizmeti mümkün olacak.

Bir diğer yenilik ise taşınabilir Superbox GO cihazı etkinlikte öne çıktı. Superbox GO, lokasyondan, telefondan ve kablolardan bağımsız 5G bağlantısını mümkün kılıyor.

Her an ve her yerde bağlantılı olmayı bir standart haline getiren cihaz, tek şarjla 10 saate kadar pil ömrüne sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Superbox GO ile 32 farklı cihaz aynı anda 5G bağlantısı yapabiliyor.

Düzenlenen etkinlikte, 81 ildeki Turkcell ekipleriyle de aynı anda canlı bağlantı gerçekleştirildi.

7 farklı bölgeyi temsilen, Erzurum, Adana, Trabzon, İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır'daki çalışanlarla canlı yayında 5G hız testi yapıldı.

Çalışanların duygu ve düşüncelerini paylaştığı bağlantı, Turkcell 5G'nin çok yüksek hız kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

- "Yüksek kapasitede en geniş kapsama yetkinliğine sahip operatörüz"

Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 10 yıl önce başladıkları büyük yatırımlarla şebekelerini güçlendirdiklerini söyledi.

Fiber altyapılarını büyüttüklerini, veri merkezlerini genişlettiklerini ve bulut kapasitelerini de artırdıklarının altını çizen Koç, 5G'nin bir "kapasite meselesi" olduğunu vurgulayarak, "5G teknolojisini 3G ve 4.5G'de sahip olduğumuz geniş spektrumun üzerine inşa ediyoruz. Toplamda 394,4 MHz'lik bir kapasiteden bahsediyorum. Bu, en yakın rakibimizden yüzde 25 daha fazla. Bugün itibariyle yüksek kapasitede en geniş kapsama yetkinliğine sahip operatörüz." ifadelerini kullandı.

Koç, 5G'nin artık bir vaat olmadığını vurgulayarak, sahada kurulmuş, emekle büyütülmüş, gerçeğe dönüşmüş ve geleceğe hazır güçlü bir altyapı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen "Milli Teknoloji Hamlesi"nin kendilerine çok önemli bir hedef verdiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Kendi teknolojilerimizi üretmek, kendi altyapımızı kurmak ve yenilikçi bağlantı teknolojilerine sahip olmak. Turkcell olarak bugün attığımız adım, bu vizyonun sahadaki karşılığı. 5G'de kuracağımız ekosistem, bölgenin teknoloji merkezi olma yolunda kritik bir dönüm noktası. 5G Türkiye'ye çok yakışacak."

Koç, Togg'un Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde bulunan T10F modeli'nin İstanbul'daki kontrol noktasından 5G bağlantısıyla uzaktan yönetilmesinin, gelecekte sanayide, üretimde, sağlıkta ve eğitimde görülecek ileri bağlantı teknolojilerinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

- Superbox ve Superbox GO

Yeni teknolojilerin artık sabit internette oyun değiştirici rolü olduğuna değinen Koç, fiber altyapının henüz ulaşamadığı yerlerde kablo derdi olmadan, kurulum derdi olmadan fiber hızında internet döneminin de başladığını aktardı.

Koç, artık telefonlarda 5G sinyali görülüyorsa evlerde de kablosuz olarak Turkcell Superbox 5G ile fiber hızında internetin olacağını belirtti.

Üretimden ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar hayatın her alanında 5G'nin büyük yansımalarının görüleceğine dikkati çeken Koç, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikmenin sanayide gerçek bir devrim anlamına geldiğini, fabrika, hastane, liman gibi her kurumun kendi ihtiyacına göre tasarlanmış bir 5G servisi sunacaklarını söyledi.

- "Veri egemenliği artık milli egemenlik meselesi"

Koç, Turkcell olarak bir ilke daha imza attıklarına işaret ederek, "Ses şebekesine kazandırdığımız yapay zeka yetkinlikleriyle birlikte gerçek zamanlı Türkçe-İngilizce tercüme servisini deneyimleyen dünyadaki ilk operatörüz. Yani herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ya da herhangi bir uygulama kullanmadan, anlık çeviri hizmeti almak artık mümkün." ifadelerini kullandı.

5G hizmetini tüm müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin gün içinde 'şimdi daha da fazla hız lazım' dediğiniz anlar için, 5G Boost'u devreye alabileceksiniz. Bu paket size anında maksimum performans sağlayacak. Bir diğer paketimiz ise 5G Yayıncı paketi olacak. Canlı yayın yapmak hayatınızın bir parçasıysa, sahadan içerik üretiyorsanız, yüksek kalitede video paylaşıyorsanız, bu paket sizi uçuracak. Oyuncular için milisaniyelerin belirleyici olduğu anların önemini biliyoruz. Onlar için de 5G Oyuncu paketlerini hayata geçiriyoruz."

5G ile milyarlarca cihazın birbirine bağlanacağını söyleyen Koç, "Yapay zekanın da etkisiyle devasa bir veri akışı oluşacak. Uçtan uca, kesintisiz ve düşük gecikmeli yeni 5G servislerini destekleyen, 1,6 Tbps kapasiteye varan, en yüksek bant genişliği sağlayan transport omurgasına sahibiz." diye konuştu.

- Bireysel anlamda da kullanıcıların hızları 10 kat artacak

Düzenlenen etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdür Koç, söz konusu teknolojinin yeni nesil kablosuz iletişim alanı olduğunu ve bu gelişmenin dijital dönüşüme çok büyük bir etkisi olacağını düşündüklerini belirtti.

5G teknolojisinin özellikle sanayide ve endüstriyel alanlarda çok önemli yenilikler getirecek bir teknoloji olduğunu vurgulayan Koç, bireysel anlamda da kullanıcıların hızlarının 10 kat artacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlerde 1000 megabit ve üzeri kablosuz internetler verebileceğiz. Bunlar çok güzel şeyler ama özellikle nesnelerin interneti teknolojisiyle beraber milyarlarca cihazın birbirine bağlandığı bir dünyada artık verimlilik artacak, sanayide üretim artacak ve aynı zamanda şehirlerimiz daha akıllı olacak. Bu da bize hem de ekonomik anlamda çok büyük bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz."

Her 10 senede bir yeni bir teknolojinin geldiğini dile getiren Koç, "Ülkemize sürekli yatırım yapıyoruz. 5G teknolojisi de 17 yıllık bir serüven. Bugün startı başlattık ve 81 ilde, bütün ilçelerimizde 5G sinyali verdik. Yatırım planlarına uygun olarak finansal disiplinimizi koruyacak şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Koç, 5G ile bireysel hızların artmasının yanı sıra evlerde "Superbox" üniteleriyle istenilen her yerde hızlı internete erişilebileceğini belirterek, her yerde ve her an 1000 megabit ve üzeri hızlara ulaşılabilecek bir Türkiye vizyonuna doğru ilerlediklerini aktardı.

5G teknolojisinde yerli ekosistemin geliştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Koç, yerli ve milli altyapılara en büyük desteği veren teknoloji şirketlerinden biri olduklarını söyledi.

Yerli baz istasyonlarını ve "Core Network" tarafında yerli sistemleri kullandıklarının bilgisini paylaşan Koç, şunları kaydetti:

"5G'yi açtığımız günde yerli ve milli sistemler networkümüzde vardı. Hep test ederek hem geliştirerek daha kaliteli hale getirmeye çalışacağız. BTK regülasyonu gereği uymak zorunda olduğumuz yerlilik ve millilik oranları var. Biz ilk günden bu oranlara uyabileceğimizi ve Türkiye'de üretilen her türlü teknolojik aleti müşterimize sunacağımızı söylüyoruz. Bu noktada cep telefonu adaptasyonunu artırmak için yurt dışından telefon getirmek yerine Türkiye'de üretim yapan firmalardan alım garantisi yapacağız."