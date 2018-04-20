110 günde 10 yeni şube işlemi

Etiler Marmaris, 1 Ocak - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında 10 yeni şubenin sözleşme ve açılışını yaptı. Franchising kampanyası ise 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Hızlı yiyecek (Fast Food) sektörünün en eski markalarından Etiler Marmaris 1 Ocak - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında 7 yeni şube açılışı, 3 yeni şube sözleşmesi yaptı. Böylece, ortalama olarak her 11 günde bir yeni şube işlemi hayata geçirilmiş oldu.

Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Markamız gelişmeye, yatırımcılarımızın ilgisi artmaya devam ediyor ” diyerek şunları söyledi:

“Etiler Marmaris’in 2017 yılında yüzde 30 olan büyüme oranını, 2018 yılında artırmayı ve çok daha fazla noktaya yüksek kaliteli Etiler Marmaris lezzetlerini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yılın ilk 4 ayını kapsayan bir sürede Gaziantep, Tekirdağ, Biga (Çanakkale), Gebze (Kocaeli) ve Çekmeköy, Göztepe, Kavacık Medipol Üniversitesi (İstanbul) şubelerimizin açılışlarını yaptık. İnegöl (Bursa), Avşa (Balıkesir) ve Kahramanmaraş şubelerinin ise sözleşmelerini imzaladık. Sözleşmesi yapılan şubelerimizin inşaatı devam ediyor, çok yakında onların da açılışlarını yapmaya başlayacağız.”

Franchising kampanyası uzatıldı

Etiler Marmaris’in bir yandan yeni şubelerle Türkiye’nin farklı noktalarına ulaşırken, bir yandan da franchising kampanyası ile kendi işini kurmak isteyenlere uygun koşullarda yatırım olanağı sağladığını belirten Çevik şöyle devam etti:

“Etiler Marmaris’i 2014 yılının son çeyreğinde satın aldık. Hemen akabinde 2015 yılından itibaren yatırımlarımıza hız vererek depo, soğuk zincir gibi altyapı yatırımlarımızı ve kurumsallaşma çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda büyüme dönemindeyiz, kendi işini kurmak isteyen yatırımcıları güçlü işleyiş ve düzene sahip, yenilikçi franchising sistemimize davet ediyoruz. Bizimle çalışmak isteyenlere yönelik olarak başlattığımız 31 Mart 2018 tarihinde sona eren Franchising Kampanyamızı 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzattık. Kampanyamız çerçevesinde çok uygun koşullar sağlıyoruz.

Franchising seçenekleri

Express, büfe ve concept olmak üzere 3 farklı işletme seçeneği bulunan Etiler Marmaris. lokasyon seçiminin doğruluğundan başlayarak, mimari tasarım, menü oluşumu, eğitimler, personel seçimine kadar tüm sürece dahil oluyor ve şubeyi franchising alan kişiye eksiksiz teslim ediyor. Teslim sonrasında da düzenli olarak şubeyi ve işletmeciliğini denetliyor ve gelişmiş tedarik zinciri ile tedarik sağlıyor.

Etiler Marmaris ile çalışmak isteyenler şirketin web sayfasından franchising koşullarını kolaylıkla öğrenerek yetkili kişilerle iletişime geçebiliyor ve yatırım maliyeti uygun kârlı ve zevkli bir iş ortaklığı süreci için ilk bilgileri alabiliyor.