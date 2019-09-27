240 bin oto yedek parça cebe girdi

Otomotiv yedek parça satışı yapan Aloparca.com, aylık 1,5 milyon ziyaretçisi ile kendi alanında en çok tercih edilen e-ticaret sitesi oldu.

Büyük bir potansiyele sahip otomotiv yedek parça sektöründeki alışılagelmiş kuralları değiştirmeyi başaran ve 2014 yılında Aloparca.com’u hayata geçiren Ebru Özülkü, “Artık insanlar ihtiyacı olana daha hızlı ve uygun bütçelerle ulaşmak istiyor. Bu noktada e-ticaret hızla yükselmeye devam ediyor. İnternetten alışveriş yapan kişi sayısının neredeyse 40 milyonu bulduğu ve harcama miktarının ise 12 milyar dolara yaklaştığı günümüzde, bilgisayar dışında cepten alışveriş alışkanlığı da gün geçtikçe artıyor" dedi.

Bu noktada Aloparca.com olarak Türkiye’de bir ilki hayata geçirdilerini anlatan Özülkü, "100 binden fazla üyemiz ve 1,5 milyonu bulan ziyaretçilerimiz, App Store veya Google Play Store aracılığı ile artık ‘Aloparca’ aplikasyonu ile kolayca istedikleri yedek parçayı satın alabilecekler” diye konuştu.