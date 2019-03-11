3 Kenyalı bebekten 1’i Molfix giyecek

ayat Kimya, 30 yılı aşkın deneyimiyle hızlı tüketim sektörünün global oyuncusu olarak dünyadaki büyümesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Kuzey Afrika’da Cezayir, Mısır, Fas, Batı Afrika’da ise Nijerya’dan sonra Afrika’daki iştirak yatırımlarına Kenya ile devam eden Hayat Kimya, Molfix bebek bezlerini Kenya’nın fikir önderlerinden Terryanne Chebet ile işbirliği ile sunuyor.

"Afrika'nın en iyi bebek bezi"

Nijerya’da “Afrika’nın En İyi Bebek Bezi’’ ilan edilen ve kısa sürede lider olan Molfix, Kenya’ya Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde geliştirilen 2 inovatif ürün ile giriş yapıyor. Kenyalı bebekler için özel olarak geliştirilen bebek bezi ve Hayat’ın en yenilikçi ürünlerinden biri olan külot bezi Kenyalı annelerle buluşturuyor. Ülke lansmanından önce, Kenya fikir önderlerinden Terryanne Chebet ile işbirliği yapan ve Kenya Standart Bürosu’nun en yüksek kalite standart belgeleri ile raflara çıkan Hayat Kimya, dünya standartlarındaki Hayat kalitesini, Kenya’ya da taşıyor.

Afrika’da 2015’te giriş yaptığı Nijerya’da sadece 2 senede %55 gibi güçlü bir pazar payıyla lider olan Hayat Kimya, Kenya’da da benzer bir başarı yakalayarak 2 senede, 3 Kenyalı bebekten 1’inin Molfix girmesini hedefliyor.

“10. Yatırımımızı Kenya’ya Yaptık”

Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı yaptığı konuşmada “Afrika’da Nijerya, Kamerun, Cezayir, Mısır ve Fas’ta Molfix ile 15 yıllık pazar deneyimine sahibiz. Molfix ile Nijerya, Cezayir ve Kamerun’da pazar lideri, Mısır ve Fas’ta ise pazar ikincisiyiz. Hayat Kimya olarak 10. yatırımımızı, Doğu Afrika bölgesinin büyüyen ekonomisi ve gelişen, dinamik ve genç nüfusu ile öne çıkan Kenya’ya yaptık. Dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi üreticisi olarak Kenya’ya taşıdığımız Hayat kalitesi ve deneyimi ile bebeklerin ve ailelerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Kenya nüfusunun %7.3’ünü bebekler oluşturuyor

Toplam 48 milyon nüfusa sahip Kenya’da 0-3 yaş arasında 3.5 milyon bebek yaşıyor. Türkiye’de ise, 80 milyonluk nüfusta aynı yaş aralığındaki bebek oranı yaklaşık 3.85 milyon. Kenya nüfusunun %7.3’ünü oluşturan bebekler için yıllık ortalama 800 milyon adet bebek bezi kullanılıyor.