5. Ege Marka Yönetimi Zirvesi, 23 Şubat'ta

YD Vizyon Yönetim Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Danışmanlığının düzenlediği ve geleneksel hale gelen 5. EGE Marka Yönetimi Zirvesi 23 şubatta İzmir’ de gerçekleşecek.