5. Ege Marka Yönetimi Zirvesi, 23 Şubat'ta

YD Vizyon Yönetim Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Danışmanlığının düzenlediği ve geleneksel hale gelen 5. EGE Marka Yönetimi Zirvesi 23 şubatta İzmir’ de gerçekleşecek.

26 ARALIK, 20170
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5. Ege Marka Yönetimi Zirvesi, 23 Şubat'ta

YD Vizyon’ un kurucusu Yurdakul Doğan; bu yılki zirvenin ana konseptini ‘ Değişen Dünyada Sahnede Kalabilmek ‘ olarak belirlediklerini söyledi. 

Doğan, Endüstri 4.0 la birlikte çalışma yaşamının hızla değiştiğini ve ayakta kalabilmek için iş dünyasının bu değişimlere ayak uydurması gerektiğini söyledi. 

Bu yılki zirvede SIEMENS’ ten TURKCELL’ e, Dijital Dönüşüm derneğine; önemli şirketlerin ve kurumların liderleri yer alacak.

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