560 bin İstanbullu'nun kapısını çaldı

Zamanla yarışan 560 bin İstanbullu’nun bugüne kadar 3 milyon sipariş verdiği Getir’in yıllık cirosu 100 milyon TL’yi aştı.

Şu an bünyesinde 1000 kişi istihdam eden mobil ticaret uygulaması Getir, 2018’de 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirdik. Dünyada siparişinizi 10 dakikada teslim alabileceğiniz başka bir mobil uygulama yok. Kurduğumuz sistemin hızı sayesinde moto kuryelerimizin hızlı olmasına gerek kalmadan kullanıcıya ortalama 10 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Getir’in yüzde 100 yerli bir uygulama olması bizi gururlandırıyor, gençlerle birlikte Türkiye’den de teknoloji alanında büyük girişimler çıkacağına inancımız tam” dedi.

Toplamda 62’ye ulaşan dağıtım merkezi sayısı ile bayilik sistemini hayata geçiren Getir, bayilik anlaşmalarında şirket çalışanlarına öncelik verdi. Bu sayede kadrolu çalışanlar kendi işinin patronu oldu. 400’ü aşkın motosiklet ve 200’ü aşkın araç filosuyla İstanbul nüfusunun yüzde 93’ü Getir’in hizmet alanı içine girdi.

Hangi semt hangi ürün için “Getir” dedi

Beşiktaş-Ortaköy : Dergi & Kitap

Kadıköy-Moda : Evcil hayvan ürünleri

Beylikdüzü : Bebek bakım ürünleri

Şişli-Bomonti : Cinsel sağlık ürünleri

Hangi ürün hangi miktarda sipariş edildi?

6 milyon litre su

1.6 milyon paket dondurma

760 bin adet kahvaltılık ürün

680 bin adet çikolata

135 bin adet evcil hayvan ürünü

43 bin adet bebek bakım ürünü

Getir kullanıcıları gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su ve çiğ köfte siparişi verirken kadınlar Getir’i erkeklerden daha fazla kullandı. Kadınlarda uygulamayı ağırlıklı kullanma yaşı 25-35 arası iken erkeklerde ağırlıklı kullanım yaşı 35-45 arası oldu.

Kurucu Nazım Salur: “Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde ve dünyanın önemli şehirlerinde hizmet vermeye başlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demografik araştırmalarımız sonucunda bize en çok ihtiyaç duyan şehirlere 2018 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz kaliteyi her zaman yüksek tutmak bu yüzden İstanbul’daki dağıtım merkezi sayımızı da arttıracağız” dedi.