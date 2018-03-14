Akademikro'dan 2 yılda binin üzerinde sertifika

Kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım’ın, iş ortaklarına yönelik olarak iki yıl önce hayata geçirdiği online eğitim platformu Akademikro, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem kapsam hem uygulama açısından önemli aşamalar kaydetti.

Mikro Yazılım’ın tüm Türkiye’de hizmet veren 300 iş ortağının binin üzerinde çalışanına platform bağımsız olarak eğitim, sınav ve sertifikasyon olanağı sağlayan Akademikro, 2 yıl içerisinde binin üzerinde kişiyi sertifikalandırarak ekosisteminde önemli bir kalite ve standardizasyon standardı yakalarken, sertifikalandırdığı kişilere de önemli kariyer olanağı sağladı.

Mikro Yazılım İş Ortaklarına özel olarak hayata geçirilen platform bağımsız, mobil olarak erişilebilen eğitim, sınav ve sertifikasyon programı Akademikro’da, kurulduğu günden bu yana online olarak yapılan 50’nin üzerinde sınav sonucunda binin üzerinde İş Ortağı çalışanı sertifikalandırıldı. Program eğitimlerinin yanı sıra, eğlenceli ve öğretici kişisel gelişim eğitimlerini de kapsayan Akademikro’da Satış Sertifikasyon Programı ile de yaklaşık İş Ortağı çalışanı, satış eğitimi sertifikalarını aldılar.