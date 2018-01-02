Apple, gözünü Netflix'e dikti

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2018'in en büyük satın almalarından birine imza atmak için kolları sıvadı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 250 milyar dolara yakın nakit rezervi bulunan Apple, Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı. Söz konusu iddianın sahibi ünlü bankacılık analisti (Citi Group) Jim Suva ve Asyia Merchant.

Bu ikili ABD Başkanı Trump'ın kurumlar vergisindeki son indirimden yararlanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine Apple'ın muhtemelen 2018'de Netflix'i satın alabileceğini iddia ediyor. Yatırımcılara 2018'in ilk büyük teknoloji evliliği olacağı yönünde bilgi notu geçtiler.