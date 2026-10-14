“Ar-Ge’ye her yıl 1 milyar Euro yatırım yapıyoruz"

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, grubun dünya genelinde 4 binden fazla bilim insanıyla çalıştığını belirterek kadınların bilime eşit katılımının önemini vurguladı.

14.10.2026 15:51:210
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“Ar-Ge’ye her yıl 1 milyar Euro yatırım yapıyoruz"

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, “Bugün araştırma ve geliştirmeye her yıl yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yapıyor, dünya genelindeki araştırma merkezlerimizde 4 binden fazla bilim insanıyla çalışıyoruz. Bilim, var oluşumuzun temeli” dedi.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

L’Oréal’in 117 yıl önce bir bilim insanının geliştirdiği yenilikle kurulduğunu hatırlatan Panayotova, dünyada her üç araştırmacıdan yalnızca birinin kadın olduğuna dikkat çekti. Panayotova, “Bilimin bütün potansiyeline ulaşması için kadınların bu yolculuğa eşit biçimde katılması gerekiyor. Türkiye’de 24 yıldır sürdürdüğümüz Bilim Kadınları İçin Programı’yla bugüne kadar 132 bilim kadınına destek verdik. Çalışmalarının görünür olması, bilime ilgi duyan genç kızlara da bu yolculuğun mümkün olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Desteklenen bilim kadını sayısı 132’ye ulaştı

L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü Bilim Kadınları İçin Programı, 24. yılında dört yeni araştırmaya destek verdi. Böylece Türkiye’de bugüne kadar desteklenen bilim kadını sayısı 132’ye yükseldi. Programdan destek alan araştırmacıların 100’den fazlası bugün akademik çalışmalarını profesör veya doçent olarak sürdürüyor.

L’Oréal Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle 28 yıl önce küresel ölçekte başlatılan program, dünya genelinde 5 binden fazla kadın bilim insanına ulaştı. Uluslararası Mükemmellik Ödülü alan 142 bilim insanından yedisi daha sonra Nobel Ödülü kazandı.

Kadın sağlığı için yeni araştırma ağı

Türkiye’deki 40. yılında bilim alanındaki desteğini yeni bir iş birliğiyle genişleten L’Oréal Türkiye, endometriozis hasta dayanışma derneği EndoTürkiye ile Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı’nın hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Kamuya açık platform; kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile endometriozis araştırmacılarının yanı sıra beslenme, fizyoterapi, psikoloji, psikiyatri, radyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve biyomedikal mühendisliği alanlarından uzmanları bir araya getirmeyi hedefliyor. Kadın sağlığı konusunda bilgi arayanlar da platform üzerinden bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine ulaşabilecek.

L’Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü ve Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda Tanrıkulu, ağın yeterince araştırılmayan kadın sağlığı sorunlarını ve karşılanmamış ihtiyaçları görünür kılmayı amaçladığını belirtti. Tanrıkulu, “Uzun vadede daha erken tanıya, daha etkili yaklaşımlara ve kadınların yaşam kalitesini iyileştirecek çözümlere katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Tanıya ulaşmak yıllar alıyor

Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen endometriozis, kadın sağlığında araştırma ve bilgi paylaşımına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Türkiye’de 15 binden fazla kadının katıldığı araştırmaya göre, endometriozis tanısı alan kadınlar teşhise ulaşana kadar ortalama dört farklı hekime başvuruyor. İlk hastane başvurusuyla tanı arasında yaklaşık dört yıl geçiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü ağrılarına ve belirtilerine inanılmadığını, yaklaşık yüzde 78’i ise tedavi masrafları nedeniyle ekonomik güçlük yaşadığını belirtiyor. Yeni ağ, uzmanlar arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve farklı disiplinlerden araştırmacıların ortak çalışmalarına alan açmayı hedefliyor.

Dört araştırma, dört farklı hedef

Bu yıl program kapsamında desteklenen bilim kadınları, sağlıktan enerji depolamaya uzanan alanlarda çalışıyor:

  1. Doç. Dr. Belgin Sever – Anadolu Üniversitesi: ALS’nin bazı türlerinde sinir hücrelerine zarar veren mutant SOD1 proteinini hedefleyen yeni ilaç adayı moleküller geliştirecek. Çalışma, gelecekteki tedavilere bilimsel temel oluşturmayı amaçlıyor.
  2. Doç. Dr. Çiğdem Toparlı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Yenilenebilir enerjinin depolanmasında kullanılabilecek çinko-hava pillerinin ömrünü ve verimliliğini artırmaya yönelik yeni bir anot tasarımı üzerinde çalışıyor.
  3. Doç. Dr. Tuğçe Nihal Gevrek Civan – Gebze Teknik Üniversitesi: UV ışıkla aktifleştirilen kâğıt tabanlı analiz sistemleri geliştiriyor. Proje, sağlık, çevresel analiz ve gıda güvenliği alanlarında kullanılabilecek düşük maliyetli, taşınabilir test platformlarına temel oluşturmayı hedefliyor.
  4. Prof. Dr. Zeliha Uğur Aydın – Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Dişin canlı dokusunun iyileşme kapasitesini etkileyen hücresel ve genetik mekanizmaları araştırıyor. Bulguların, dişin kendi kendini onarma kapasitesini destekleyen tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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