AssisTT, Türkiye’nin En İyi İşverenler Listesi’nde birinci oldu

İnsan odaklı çalışan deneyimi anlayışı ve yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla sektöründe öne çıkan AssisTT, dördüncü kez elde ettiği “harika iş yeri” unvanından sonra gurur tablosuna bir yenisini daha ekledi. AssisTT, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Great Place To Work® Enstitüsü tarafından şirket çalışanlarıyla gerçekleştirilen Trust Index anketi, global standartlarda gerçekleştirilen değerlendirmeler ve analizler sonucunda elde ettiği yüksek skorla 1000+ çalışan kategorisinde Türkiye’nin En İyi İşverenler Listesi’nde 1. sırada yer aldı. AssisTT yenilikçi ve başarılı çalışan deneyimi uygulamalarını Türkiye’nin En İyi İşvereni unvanı ile bir kez daha taçlandırdı.

“Şirketimizi çalışanlarımızla, onların yenilikçi fikirleri, vizyoner önerileriyle geleceğe taşıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AssisTT İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde 1. olarak yer almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Tüfekçi, Great Place To Work® sertifikasyonu ve En İyi İşverenler Listelerinin, şirketlere çalışan deneyimi alanında atılan güçlü adımların global çapta tescillenmesi imkânını sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizim en büyük gücümüz birlikte yol aldığımız çalışma arkadaşlarımız. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın güven duydukları bir ortamda şirketimize bağlılıkla çalışmasını son derece önemsiyor, çalışan deneyimini iyileştirmek adına yenilikçi adımlar atıyoruz. Bu çerçevede sektöre yön veren ve örnek teşkil eden çalışma modelleri geliştiriyor, çalışan deneyimini çalışanlarımızın dinamiklerini göz önünde bulundurarak uçtan uca tasarlıyoruz.

Great Place To Work sertifikalı yerel ve uluslararası işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırması sonucunda hazırlanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde Türkiye’nin En İyi İşvereni olarak yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Biz şirketimizi çalışanlarımızın yenilikçi fikirleri, vizyoner önerileriyle geleceğe taşıyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza AssisTT’te yol arkadaşlığı yaptığımız süre boyunca başarının, mutluluğun, gelişimin ve geleceğin daha fazlasını sunmaya ve mutlu çalışanlarımızla tüm paydaşlarımıza mutlu deneyimler yaşatma gayesiyle çalışmaya devam edeceğiz.”