Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, kültür balıkçılığı için yeni alanalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Balık yetiştiriciliğinin önem kazandığını söyleyen Kılıç, daha çok üretim için yeni üretim alanlarına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Dünyada balık üretiminin denizlerin kirlenmesiyle düşüşe geçtiğini söyleyen Kılıç, buna karşın balık tüketiminin katlanarak artış gösterdiğini kaydetti. Bu anlamda kültür balıkçılığının giderek önem kazandığını belirten Kılıç, “Denizlerdeki kirliliğe bağlı olarak tüm dünyada balık popilasyonunda azalma söz konusu. Balık azalırken tam tesine balık tüketimi de artıyor. Sebebi Omega-3, protein, fosfor değerleri. Balığınm yerine başka bir gıda alamıyor. Su ürünleri sektörü tüm dünyada artış gösteren bir süreçte” dedi.

YETER Kİ ÖNÜMÜZ AÇILSIN

Sektörün ihracatında 30 yılda 30 kat arttığını ifade eden Kılıç, “Hiçbir sektörün 30 kat arttığı bir sektör olmamıştır. Artmaya da devam edecektir. Yeter ki önümüz açılsın” dedi. Tüm dünyadan yatırım çağrılarının geldiğini belirten Kılıç, “Biz kendi ülkemizde üretelim istiyoruz. Ancak üretim ve lojistik alanlarımızın mutlaka arttırılması lazım” şeklinde konuştu.

SEKTÖR 30 YILDA 30 KAT BÜYÜDÜ

Çevreye zarar vermeyen açık denizde üretim yaptıklarını belirten Kılıç, kıyıları lojistik olarak kullandıklarını kaydetti. Kılıç “Kıyılarımızda lojistik destek gerekiyor. Binlerce çalışanımız var. Çalışanlarımızın bir barakası, lavabosu, yemek yiyebileceği, gerektiği zaman duşuna alabileceği alanalar olması lazım” dedi.

ORGANİK YEMLERLE ÜRETİM YAPILIYOR

Çevre ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Orhan Kılıç, çiftlik balıkçılığında tamamen organik yemler kullanıldığını kaydetti. Kılıç, “Eğer denizlerimiz biz kirletmiş olsaydık, o kirli sularda balıkları yetiştiremezdik. Bakanlığın koyduğu değerleri aşmamız mümkün değil. Aşarsak balığımıza zarar veririz. Kullandığımız yem de nedir o balık unu , balık yağı organik ürünler. Yani balık çiftlikleri denizi kirleten bir yönü yok. Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakalım. Norveç, Danimarka, Japonya. koylarda milyonlarca ton üretim yapılıyor. Bu arada kirletmiyor, biz açıkta yapıyoruz biz mi denizi kirletiyoruz?” dedi.

MERSİN İLE ORTADOĞU İÇİN BİR ÜS OLACAK

Mersin bölgesi için yatırım yaptıklarını belirten Kılıç, bu bölgeden Ortadoğu'ya ürün göndereceklerini kaydetti. Mersin'in balık yetiştiriciliğinde çok doğru bir yer olduğunu kaydeden kılıç, “Balığımızın önemli bir kısmını ihraç ediyoruz. Nereye ihraç ediyoruz. Ortadoğu'ya. Mersin bu anlamda mekan olarak yakın. Hem navlun azalıyor hem de o bölgenin suyu daha sıcak olduğu için yüzde 10 daha erken büyüyebiliyor. Daha az yemle daha çok et alabiliyoruz” dedi. Dünya ile rekabet halinde olduklarını belirten Kılıç, “ Maliyetler bu anlamda çok önemli. Mersin bölgesindeki maliyetlerimiz, yüzde 10'a yakın bir avantaj sağlıyor. izim şuandaki Mersin'deki engellerimiz çözülmeli. Bunu Mersinlilerin büyük istekle beklediklerini düşünüyorum. Binlerce insan orada çalışacak. Yüz milyonlarca ihracat gerçekleşecek” dedi.

NORVEÇ SOMONUNA RAKİBİZ

Karadeniz somonu ile ilgili çok talep olduğunu belirten Kılıç, “Karadeniz'de yatırıma başlayacağız. Oradaki izinlerimiz yakın zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Japonlardan, Ruslardan büyük talep var. Türkiye'nin su ürünleri konusunda önü açık. Mutlaka bizim de önümüz açılmalı ki biz de bu üretimleri yapalım. Biz Norveç somonuna rakibiz “ dedi.