BİM, 730 yeni mağaza açacak

Geçen yıl yüzde 29 artışla 863 milyon lira net kâr elde eden BİM, bu yıl 750 milyon lira yatırımla 730 yeni mağaza açmayı hedefliyor.
BİM'in 2017 net kârı yüzde 29 civarı artışla 863 milyon lira oldu.
Şirketin KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, 2017 hasılatı ise yüzde 23.5 artışla 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Öte yandan şirket, bu yıl 750 milyon lira yatırım planlıyor.
BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, 2018'de 730 mağaza açmayı ve 4.500 yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Şirketin KAP'ta yer alan sunumuna göre yeni mağazaların 600'ünün Türkiye'de, kalanının yurt dışında açılması planlanıyor.