Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve kısa sürede 1 milyon kullanıcıya yaklaşan dijital ödeme sistemi Papara’nın yeni iş ortağı BiTaksi oldu.
Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, yapılan işbirliği kapsamında Papara’nın toplu ödeme servisiyle sürücülerinin hak edişlerini kolayca dağıtabilecek. BiTaksi sistemine kayıtlı 12.000 aktif sürücü, BiTaksi Papara Card sayesinde Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekebilmenin rahatlığını yaşayacak.
Yakıtta tasarruf
BiTaksi Papara Card sayesinde taksi sürücüleri yakıt harcamalarında da tasarruf yapabilecek. Kurulduğu günden bu yana 15 milyon yolculuk gerçekleştiren BiTaksi uygulamasına kayıtlı sürücüler, Papara iş ortaklığıyla Petrol Ofisi’nden yapılan yakıt alımlarında %5 indirimden faydalanabilecek.
BiTaksi Papara Card sahibi sürücülerin yanı sıra BiTaksi kullanıcıları da kartlı çağrılarda Papara Card’larını sisteme kaydederek kolayca ödeme yapabilecek.