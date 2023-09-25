Burger King’in patronu: Şangay’da başarılı olduk, her yerde oluruz

TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su ve ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Capital’e konuştu...

25.09.2023 16:47:130
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Burger King’in patronu: Şangay’da başarılı olduk, her yerde oluruz

Capital Ağustos 2023 sayısından

Ata Grubu’nun amiral gemisi TFI TAB Gıda, Türkiye ve Çin’deki 3 bin restoranıyla dünyanın 4’üncü büyük restoran operatörü. Başta Burger King olmak üzere Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, özellikle Çin’de yakaladığı başarı sonrasında artık farklı ülkelerde de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su ve ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, “Hiçbir ülke radarımızın dışında değil. ‘Şangay’da başarılı olduysan her yerde başarılı olursun’ diyoruz. Artık daha iddialıyız, gelişmiş dünyada da faaliyet göstereceğiz” diyor.

Burger King’in Çin’deki tüm operasyonunu yürüten TFI TAB Gıda, ülkede 1.500 restoranıyla büyümeye devam ederken aynı zamanda Çin’deki en büyük Türk yatırımcısı olarak bölgeye Türkiye’den ihracat yapıyor.

2022’yi yüzde 88 büyüme ve 21,7 milyar TL’lik ciroyla kapatan şirket, bu yılın ilk aylarında da hedeflerin üzerinde büyüdü.

Grubun patronu Korhan Kurdoğlu ile grubu, son dönem performanslarını ve yeni dönem ajandasını konuştuk:

* RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


 


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