Capitol’e "En İyi Yenilenen AVM" ödülü

ICSC (Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi) mimari renovasyonunu tamamlayan Capitol Alışveriş Merkezi'ni ödüle layık gördü.

10 MAYIS, 20180
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Capitol’e "En İyi Yenilenen AVM" ödülü

Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi geçtiğimiz günlerde uluslararası pek çok gayrimenkul  projesinin yarıştığı  Property Awards’te Yenilenme Projesi ile  Retail Architecture kategorisinde “Mimari Yenilenme” ödülünü alırken, şimdi de perakende sektörüne yön veren  ICSC ‘nin jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda The Extended and/or Refurbished Centre Awards kategorisinde Yılın Alışveriş Merkezi  ödülünün sahibi oldu.

Barcelona’ da gerçekleştirilen ödül gecesine Capitol Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bingöl, Yönetim Kurulu Üyesi Arda Akçalı ve Concept – i Kurucu ve İdari Direktörü Geoff Morrison katılarak Capitol Alışveriş Merkezi adına ödülü aldılar.

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