Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi geçtiğimiz günlerde uluslararası pek çok gayrimenkul projesinin yarıştığı Property Awards’te Yenilenme Projesi ile Retail Architecture kategorisinde “Mimari Yenilenme” ödülünü alırken, şimdi de perakende sektörüne yön veren ICSC ‘nin jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda The Extended and/or Refurbished Centre Awards kategorisinde Yılın Alışveriş Merkezi ödülünün sahibi oldu.

Barcelona’ da gerçekleştirilen ödül gecesine Capitol Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bingöl, Yönetim Kurulu Üyesi Arda Akçalı ve Concept – i Kurucu ve İdari Direktörü Geoff Morrison katılarak Capitol Alışveriş Merkezi adına ödülü aldılar.