Anadolu Yakası’nın ilk alışveriş merkezi olarak 1993 yılında faaliyete geçen Capitol, "Bizim Capitol Çok Değişti Şimdi Sıra Sende” sloganı ile gerçekleştirdiği otomobil kampanyası ile ödül aldı.

Capitol, değişen dünyanın ikonlarından biri olan Tesla’yı eğlenceli, yenilikçi, genç ve dinamik olan marka kimliği ile örtüştürerek yenilendiğini anlatmayı seçtiği kampanyası ile Amerika Uluslararası Halkla ilişkiler Derneği Hermes Creative Awards’ten ödülle döndü. Capitol şu ödüllere layık görüldü:

Yılın Sosyal Pazarlama Kampanyası kategorisinde; Platinum,

Yılın İletişim/ Pazarlama Kampanyası kategorsinde; Platinum

Yılın Özel Etkinlik kategorisinde; Platinum

Yılın En İyi Pazarlama Etkinliği kategorisinde; Platinum

Yılın En İyi Şirket Markalaşması kategorisinde; Platinum

Yılın Kendi Değişimini En İyi Anlatan Kampanya kategorisinde Gold ödül aldı.