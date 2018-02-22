Cengiz İnşaat'tan ilk markalı konut projesi

İzmir’in gözde lokasyonu Mavişehir’de, 35 bin metrekarelik arsa üzerinde 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan Livin'İzmir projesinde 1+1’den 5+2’ye kadar değişen konut tipleri yer alıyor. Projede, 31 kat olarak inşa edilen ve muhteşem Körfez manzarasına hâkim dikey yaşam sunan bir kule bloğu ve 3 ila 7 arasında değişen katlarda inşa edilen, ferah peyzaj manzarası bulunan yatay yaşam imkanı sunan 7 adet konut bloğu bulunuyor.

Livin'İzmir’de 1+1 daireler 630 bin TL’den, 2+1 daireler 1 milyon 110 bin TL’den, 3+1 daireler ise 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere daire bedellerinin yüzde 80’ine kadar banka kredisi kullandırılabilen Livin'İzmir’de yaşamın 2019 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, “Bugüne kadar yaptığımız işlerdeki yüksek kalite anlayışımızı konut sektörüne de taşıyoruz. İnsanlara güzel bir çevre içinde yaşama imkanı sunan, şehrimize saygılı ve yakışır, hem de çevrede yaşayan insanların takdir edeceği yapılar üretmeyi görevimiz olarak kabul ediyoruz. Livin'İzmir, ‘Mutlu toplum, mutlu evden başlar’ felsefesiyle oluşturulan; sunduğu sosyal imkanlar, yeşil alanlar ve kaliteli malzeme seçimiyle üzerinde çok titizlendiğimiz özel bir proje… Livin'İzmir, Mavişehir bölgesinin değerine değer katacak” şeklinde konuştu.

Cengiz İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt ise, “Livin'İzmir hem yaşamak hem de yatırım yapmak için çok değerli ve cazip bir proje. Projemiz sunduğu geniş metrekarelerle genel olarak oturmak için gelenlerin ilgisini çekiyor. Ancak eşsiz bir yaşam imkanı sunan özellikleriyle cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor” dedi.