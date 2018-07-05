Çocuklara eğlence, büyüklere iş ortaklığı

Girişlerin gerçek hayattaki gibi havalimanından yapıldığı bir ülke… Daha iyi bir dünyaya hazırlanan vatandaşları ise 4-14 yaş arası hanımlar ve beyler. PaZZportlar çıkarılıyor… Ziyaretçiler ülkenin para birimi KidZos’larını bankada çeklerini bozdurarak teslim alıyor. Dilerse banka kartından para çekebiliyor.

KidZania’da 21.yy’ın öne çıkan meslekleriyle tanışan çocuklar, finansal okur yazarlık, çevre ve sürdürülebilirlik gibi kavramları öğreniyor. Doktor, pilot, aşçı, bankacı gibi 100’den fazla mesleği deneyebilen çocuklar üstlendikleri rollerle sorumluluk bilinci ve özgüven kazanıyor.

Dünyanın dört bir tarafında bulunan KidZania’ların her biri çocuklar ülkesinin şehri. Dolayısıyla sokakları, meydanları, ev ve iş yerleriyle benzersiz. KidZania İstanbul ise Akasya Alışveriş Merkezi’nin içinde 8000 metrekarelik kendine ait kapalı alanıyla aynı zamanda turistik bir çekim merkezi.

Ödüllü park

Sayısız ödüllü, eğlenerek öğreten “Edutainment” konseptinin yaratıcısı KidZania’da gün hep çok hareketli ve keyifli geçiyor! Göz muayenesinin ardından ehliyetini alanlar araç kiralayıp trafik ışıklarının bulunduğu parkurda turlarken, moda meraklıları istedikleri kıyafet ve aksesuarları kullanarak podyuma çıkıyor. Teknoloji ve endüstri mühendisleri geleceğe hazırlanırken, arkeolojik kazılarda, laboratuvarlarda, inşaat alanlarında ter dökenler diskoda karaoke partisiyle deşarj oluyor.

KidZania’daki her işletmenin gerçek dünyada olduğu gibi hizmet sunduğu sektöre özgü servis alanları bulunuyor. Tek fark, çocukların kullanımına uygun ölçeklendirilmiş kopyası olmaları. Çocuklar, büyüdüklerinde ihtiyaç duyacakları beceriler kazanırken bir yandan da eğleniyorlar. Dolayısıyla vizyon sahibi markaların yarının yetişkini çocuklarla paylaşabileceği etkinlikler son derece anlamlı. Etkinlikler, katılımı teşvik eden yapılarıyla her ziyarette farklı bir deneyim yaşatıyor. Dönem dönem yapılan değişikliklerle de aktivite zenginliği en üst seviyede tutuluyor. Zaten, KidZania’da tek bir güne sığdırılamayacak kadar çok etkinlik bulunuyor.

Evrensel pazarlama trendini çocuklar belirliyor!

Bugünün tüketicisi, yarının üretici ve yaratıcıları çocuklar, mal ve hizmet seçme, satın alma kararlarında ebeveynler üzerinde giderek artan etkiye sahip. Gelecekte de evden arabaya, otelden beyaz eşyaya, bisküviden dondurmaya ürün ve hizmetleri satın alacak kişiler. Ziyaretçilere “beyefendi” ve “hanımefendi” şeklinde hitap edildiği KidZania’da interaktif pazarlama teknikleri sayesinde markalarla ilgili uzun soluklu ve pozitif izlenim yaratılıyor, “lovebrand” kavramı gerçek karşılığını buluyor. KidZania Çocuklar Ülkesi, deneyimsel pazarlama açısından da hayat boyu müşteri değerini önemseyen markaların dikkatini çekiyor. KidZania İstanbul’da şu an için 33 iş birliği ortağı hedef kitlesiyle birebir iletişim halinde.

Meksika’dan dünyaya açılan çocuklar ülkesi

Meksikalı girişimci Xavier Lopez Ancone, 1999 yılında çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri, gerçek dünyayı deneyimleyebilecekleri ve sorumluluk alabilecekleri bir eğlence parkı fikrini hayata geçirdi. Çocuklar ülkesinin ilk şehri Mexico City’nin Sante Fe bölgesinde kuruldu. Bunu, Tokyo, Londra derken arasında İstanbul’un da bulunduğu dünyanın dört bir tarafında açılan 24 KidZania şehri takip etti. New York, Paris, Toronto, Johannesburg gibi pek çoğu da yolda. Her hafta 60 milyon çocuk yetişkinlerin yaşamını deneyimlerken, hayalindeki meslekleri tecrübe ediyor. Tüm KidZania’larda resmi para KidZos kullanılıyor. PaZZport sahipleri KidZania vatandaşlığı kazanırken aynı zamanda daha çok KidZos kazanıyor ya da daha az harcıyor. CongreZZ’lerle, seçimlerle şehri temsil etme yetisine kavuşan KidZania vatandaşı çocuklar belli aralıklarla eğitim, eğlence, medya ve sanat gibi temel konularda seslerini duyurma imkanı buluyor.

KidZania İstanbul ise Akkök Holding’in Akasya Çocuk Dünyası A.Ş bünyesinde, 2014 yılında kurulduğu günden bu yana eğitim ve eğlencenin kesişim noktası olmayı sürdürüyor.